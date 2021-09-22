От чуда на льду до провала: Почему Трусова после фантастического рекорда чуть было не проиграла ноунейму На контрольных прокатах она впервые чисто исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, произведя настоящий фурор. При этом после первого же международного старта возник ряд вопросов. 21 сентября, 21:40 Фото © Figure Skaters Online

Александре Трусовой пока лишь 17 лет. Обычно в этом возрасте человек только делает первые шаги на пути к профессиональной реализации. При этом у спортсменки позади уже столько событий, достижений и рекордов в карьере, что с непривычки может закружиться голова. Во взрослом фигурном катании она проводит лишь третий сезон, но уже успела проделать непростой путь от главной надежды до главного разочарования и обратно.

На юниорском уровне Трусова под руководством нашего прославленного тренера Этери Тутберидзе выиграла два чемпионата мира подряд. С совсем юных лет она начала прыгать сложнейшие четверные прыжки, на тот момент доступные лишь мужчинам. Казалось, начав взрослую карьеру, спортсменка продолжит крушить соперников и в какой-то момент неизбежно покорит весь мир. Не зря же её прозвали "русской ракетой".

И действительно, первые шаги Трусовой во взрослом фигурном катании были феерическими. На Мемориале Ондрея Непелы — турнире серии "Челленджер" в Словакии — она заняла первое место с мировыми рекордами в произвольной программе и по сумме баллов. Через месяц на канадском этапе Гран-при россиянка вновь победила, в очередной раз обновив наивысшие достижения.

А вот дальше пошло по наклонной. Этап Гран-при она выиграла, но уже без рекордов, зато с двумя падениями. На главных же стартах сезона — финале Гран-при, чемпионате России и чемпионате Европы — Трусова стабильно показывала лишь третий результат с огромным количеством падений. На всех трёх турнирах она уступила Анне Щербаковой и Алёне Косторной, которые также тренировались у Тутберидзе.

После первого взрослого сезона Трусова решила резко поменять свою жизнь. Она покинула группу воспитавшего её тренера и перебралась в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Нередко случается, что резкий поворот позволяет перейти с чёрной полосы жизни на светлую. В данном случае ничего похожего не произошло. Череда падений при попытках исполнить четверные прыжки продолжилась. На этапе Гран-при в Москве фигуристка стала лишь четвёртой, а на чемпионате мира в Стокгольме после оглушительного провала в короткой программе чудом дотянулась до бронзы.

В мае 2021 года Трусова вновь удивила весь мир фигурного катания. Она развернулась на 180 градусов, возобновив занятия в отделении "Хрустальный" центра спорта и образования "Самбо-70" у Тутберидзе. В очередной раз сменив тренера, фигуристка решила заодно и внести коррективы в свой внешний облик.

— Я покрасилась, я хотела рыжие волосы. Всегда хотела быть рыжей, у меня брат с рождения рыжий и собаки все рыжие. Вот я под них покрасилась, — рассказала Трусова.

За несколько месяцев после возвращения к Тутберидзе спортсменка буквально на глазах приобрела небывалую уверенность в себе. Для программ на сезон ей доверили невероятно сложные образы мексиканской художницы Фриды Кало и злодейки Круэллы из одноимённого фильма. В середине сентября на контрольных прокатах сборной России в Челябинске Трусова совершила нечто невообразимое. Она стала первой фигуристкой, исполнившей сразу пять четверных прыжков в одной программе: флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным тулупом и сольный лутц. Сразу же стало понятно, что с таким набором элементов на важнейших турнирах, в том числе и на Олимпиаде в Пекине, ей просто не будет равных.

— Рада, конечно, что у меня получилось. Часто на прокатах делаю лучше, чем на соревнованиях. Буду стараться сделать лучше на турнирах. Я устала. Конечно, как и все, я устаю, старалась это не показывать и кататься дальше, — прокомментировала свой оглушительный успех спортсменка.

После исторического проката Трусовой хлопали даже судьи. Редко позволяющая себе проявлять эмоции на публике Тутберидзе широко улыбалась, а эксперты не стеснялись нахваливать фигуристку. По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, Трусова "превзошла все ожидания", а другой специалист — Инна Гончаренко описала её катание словами "запредельный космос".

Уже через неделю после выступления в Челябинске спортсменке предстояло выступить на международном турнире серии "Челленджер" в США — U.S. International Figure Skating Classic в Норвуде (штат Массачусетс). Достойных соперниц у россиянки на этих соревнованиях просто не было, сомневаться в её победе было трудно. Главная интрига заключалась в том, сможет ли Трусова побить мировые рекорды после феерии на контрольных прокатах, где оценки вообще не выставлялись.



В короткой программе россиянка решила исполнить самый сложный из разрешённых в этой дисциплине прыжков — тройной аксель. Элемент она докрутила, но всё же не обошлась без падения. Тем не менее судьи поставили ей 74,75 балла, что всего на две десятые ниже личного рекорда Трусовой. А вот в произвольной программе у неё мало что получилось. По традиции фигуристка заявила пять четверных, но чисто смогла исполнить только один из них. Были и падения, и касание рукой льда, и "бабочка" (прыжок в два оборота вместо четырёх).



В итоге Трусова всё равно победила, но в сумме получила лишь 216,80 балла, что для неё вообще не результат. Никому не известная представительница Южной Кореи Ён Чон Пак, вообще не имеющая в своём арсенале четверных, уступила россиянке самую малость — всего 4,4 балла. После окончания турнира фигуристка не сильно расстраивалась, понимая, что главные старты ещё впереди.

— Долгожданный сезон открыт! И пусть прокат получился с ошибками, это только начало сезона. Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели, — отметила 17-летняя спортсменка.

А вот эксперты не скрывали разочарования. Казалось, что, вернувшись к Тутберидзе, фигуристка оставила позади прежние проблемы с прыжками, но всё оказалось не так просто. По мнению Татьяны Тарасовой, Трусова не должна себе позволять ошибки даже на таких проходных турнирах.

— Трусова очень хорошо катается. Это плюс к тому, что она прекрасно прыгает. Но мне не может понравиться выступление, когда человек упал. Понимаете? Да, хорошее катание, Саша стала лучше вращаться. Но! Трусова — это тот человек, который должен делать всё. И я хочу, чтобы она делала всё! Она это может, — отметила Тарасова.

Пока Трусовой явно не хватает стабильности. С этой проблемой не могут справиться ни Тутберидзе, ни Плющенко. Потенциально фигуристка является главным фаворитом Олимпиады в Пекине. Ведь если она чисто исполнит свою произвольную программу — все соперницы будут на несколько километров позади. Но из-за падений Трусова может вообще не попасть на Игры. Конкуренток в борьбе за путёвку в Пекин у неё предостаточно. Представлять Россию на Олимпиаде готовы и Анна Щербакова, и Алёна Косторная, и Камила Валиева, и Майя Хромых, и Дарья Усачёва, и Елизавета Туктамышева, и другие фигуристки, а путёвок всего три.

Возникает вопрос, почему бы Трусовой не облегчить свою программу. Ведь чрезмерный риск в данном случае не всегда оправдан. А главное — почему Тутберидзе всячески поощряет избыточный максимализм своей ученицы. Можно предположить, что, если бы в группе Этери Георгиевны тренировалась одна только Трусова, подобная стратегия была бы исключена. Но в реальности у Тутберидзе как минимум шесть претенденток на олимпийские медали. Провал Трусовой наверняка возведёт на вершину другую ученицу тренера, так что она мало чем рискует. А вот самой Александре есть о чём крепко задуматься.

Да, Трусова владеет россыпью рекордов в женском одиночном катании. Её трижды включали в Книгу рекордов Гиннесса — за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа. Но на взрослом уровне она пока ничего серьёзного не выиграла, несмотря на максимальный уровень ожиданий и авансов.

В самое ближайшее время у Трусовой появится возможность исправить все ошибки и вновь вселить в болельщиков и экспертов безудержный оптимизм. В конце октября она выступит на этапе Гран-при в США, а в середине ноября — на этапе в Японии. На декабрь запланированы финал Гран-при и чемпионат России, а на январь — чемпионат Европы. Хотелось бы пожелать яркой спортсменке справиться со всеми трудностями и отобраться на Олимпиаду. С ней и её рекордами на Играх будет ещё интереснее!

Авторы Роман Фейгин