"Появился этот мошенник": Норвежский биатлонист Бё заявил, что Логинов не заслужил золота ЧМ-2020
До этого российский спортсмен отбыл дисквалификацию за употребление допинга и смог вернуться на старты.
Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic
Норвежский биатлонист Тарьей Бё в своей автобиографии назвал незаслуженной победу россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира 2020 года.
"Я бы смирился с бронзой в спринте. Это было почти похоже на победу после такой сильной гонки. Но тут вышел лыжник, который не заслужил быть здесь. Появился этот мошенник, русский, Александр Логинов и выиграл золото. И отодвинул меня на четвёртое место, очередное четвёртое место. Когда выяснилось, что Логинов победил, у меня потемнело в глазах", — цитирует Бё Dagbladet.
Напомним, Александр Логинов стал чемпионом мира 2020 года в спринте. На второй строчке расположился француз Кантен Фийон Майе, третьим стал Мартен Фуркад. Незадолго до этого Логинов отбыл дисквалификацию за употребление допинга.
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