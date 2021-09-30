"Я бы смирился с бронзой в спринте. Это было почти похоже на победу после такой сильной гонки. Но тут вышел лыжник, который не заслужил быть здесь. Появился этот мошенник, русский, Александр Логинов и выиграл золото. И отодвинул меня на четвёртое место, очередное четвёртое место. Когда выяснилось, что Логинов победил, у меня потемнело в глазах", — цитирует Бё Dagbladet.