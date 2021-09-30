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"Появился этот мошенник": Норвежский биатлонист Бё заявил, что Логинов не заслужил золота ЧМ-2020

До этого российский спортсмен отбыл дисквалификацию за употребление допинга и смог вернуться на старты.

30 сентября, 11:00
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic

Норвежский биатлонист Тарьей Бё в своей автобиографии назвал незаслуженной победу россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира 2020 года.

"Я бы смирился с бронзой в спринте. Это было почти похоже на победу после такой сильной гонки. Но тут вышел лыжник, который не заслужил быть здесь. Появился этот мошенник, русский, Александр Логинов и выиграл золото. И отодвинул меня на четвёртое место, очередное четвёртое место. Когда выяснилось, что Логинов победил, у меня потемнело в глазах", — цитирует Бё Dagbladet.

Ему мстят за допинг, а он тихо побеждает. Скандалы достают биатлониста Логинова на ЧМ

Ему мстят за допинг, а он тихо побеждает. Скандалы достают биатлониста Логинова на ЧМ

Напомним, Александр Логинов стал чемпионом мира 2020 года в спринте. На второй строчке расположился француз Кантен Фийон Майе, третьим стал Мартен Фуркад. Незадолго до этого Логинов отбыл дисквалификацию за употребление допинга.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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