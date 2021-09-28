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Опубликовано 28 сентября 2021, 20:41

Месси забил первый гол в составе "Пари Сен-Жермен"

Фото © УЕФА

Фото © УЕФА

В середине августа аргентинец как свободный агент стал игроком французского клуба. Контракт действует до июня 2023 года и может быть продлён ещё на сезон.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил первый гол в составе команды. Он отличился на 74-й минуте домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сделав счёт 2:0.

Месси перешёл в ПСЖ в середине августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

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За новую команду аргентинец дебютировал в конце августа в игре четвёртого тура против "Реймса" (2:0). Он вышел на замену в середине второго тайма. В игре первого тура Лиги чемпионов c "Брюгге" (1:1) Месси впервые появился в стартовом составе ПСЖ.

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Роман Фейгин
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