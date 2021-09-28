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Месси забил первый гол в составе "Пари Сен-Жермен"

Аргентинец перешёл во французский клуб в середине августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

28 сентября, 20:41
<p>Фото © УЕФА</p>

Фото © УЕФА

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил первый гол в составе команды. Он отличился на 74-й минуте домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сделав счёт 2:0.

Месси перешёл в ПСЖ в середине августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

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За новую команду аргентинец дебютировал в конце августа в игре четвёртого тура против "Реймса" (2:0). Он вышел на замену в середине второго тайма. В игре первого тура Лиги чемпионов c "Брюгге" (1:1) Месси впервые появился в стартовом составе ПСЖ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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