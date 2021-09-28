Месси забил первый гол в составе "Пари Сен-Жермен"

В середине августа аргентинец как свободный агент стал игроком французского клуба. Контракт действует до июня 2023 года и может быть продлён ещё на сезон.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил первый гол в составе команды. Он отличился на 74-й минуте домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сделав счёт 2:0.

Месси перешёл в ПСЖ в середине августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.