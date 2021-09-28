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"Шахтёр" сыграл вничью с "Интером" в матче Лиги чемпионов

В другом матче амстердамский "Аякс" нанёс поражение стамбульскому "Бешикташу".

28 сентября, 18:37
<p>Фото © ФК "Шахтёр"</p>

Фото © ФК "Шахтёр"

Донецкий "Шахтёр" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с миланским "Интером". Встреча группы D, состоявшаяся в Киеве на стадионе "Олимпийский", завершилась со счётом 0:0.

Команды набрали по одному очку, оставшись в нижней части таблицы. По три балла — у тираспольского "Шерифа" и мадридского "Реала", которые также сыграют друг с другом во вторник.

Названа сумма, которую игроки и тренеры "Шерифа" получат за победу над "Шахтёром" в Лиге чемпионов

Названа сумма, которую игроки и тренеры "Шерифа" получат за победу над "Шахтёром" в Лиге чемпионов

В параллельно проходившем матче группы С амстердамский "Аякс" дома нанёс поражение стамбульскому "Бешикташу" — 2:0. В первом тайме по голу забили Стевен Бергёйс и Себастьен Алле.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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