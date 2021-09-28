"Шахтёр" сыграл вничью с "Интером" в матче Лиги чемпионов
В другом матче амстердамский "Аякс" нанёс поражение стамбульскому "Бешикташу".
Фото © ФК "Шахтёр"
Донецкий "Шахтёр" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с миланским "Интером". Встреча группы D, состоявшаяся в Киеве на стадионе "Олимпийский", завершилась со счётом 0:0.
Команды набрали по одному очку, оставшись в нижней части таблицы. По три балла — у тираспольского "Шерифа" и мадридского "Реала", которые также сыграют друг с другом во вторник.
В параллельно проходившем матче группы С амстердамский "Аякс" дома нанёс поражение стамбульскому "Бешикташу" — 2:0. В первом тайме по голу забили Стевен Бергёйс и Себастьен Алле.
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