"Шахтёр" сыграл вничью с "Интером" в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтёр" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с миланским "Интером". Встреча группы D, состоявшаяся в Киеве на стадионе "Олимпийский", завершилась со счётом 0:0.

Команды набрали по одному очку, оставшись в нижней части таблицы. По три балла — у тираспольского "Шерифа" и мадридского "Реала", которые также сыграют друг с другом во вторник.