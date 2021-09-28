СМИ: Вратарь сборной России Гильерме играет на уколах из-за травмы

Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Известно, что после каждой игры у 35-летнего голкипера сильно болит ахиллово сухожилие. Из-за этого после матчей Гильерме требуется в течение одного-двух дней отдыхать без нагрузок.

Для полного выздоровления футболисту необходима операция, восстановление после которой составит два месяца. На данный момент вратарь не может себе позволить выбыть на такой продолжительный срок, поэтому ему приходится играть на уколах и через боль.