СМИ: Вратарь сборной России Гильерме играет на уколах из-за травмы
Сообщается, что голкиперу нужна операция, восстановление после которой составляет два месяца.
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Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
Известно, что после каждой игры у 35-летнего голкипера сильно болит ахиллово сухожилие. Из-за этого после матчей Гильерме требуется в течение одного-двух дней отдыхать без нагрузок.
Для полного выздоровления футболисту необходима операция, восстановление после которой составит два месяца. На данный момент вратарь не может себе позволить выбыть на такой продолжительный срок, поэтому ему приходится играть на уколах и через боль.
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Также стало известно, что из-за проблем со здоровьем вызов Гильерме в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года был под вопросом.
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