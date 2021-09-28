Футболист "Челси" Канте пропустит матч с "Ювентусом" в Лиге чемпионов из-за коронавируса

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на главного тренера команды Томаса Тухеля сообщает Sky Sports.

30-летний футболист ушёл на самоизоляцию. Из-за этого он пропустит как минимум два матча — с туринским "Ювентусом" в Лиге чемпионов и с "Саутгемптоном" в чемпионате Англии. Встречи состоятся 29 сентября и 2 октября соответственно.

Также под вопросом участие Канте в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в составе сборной Франции.