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Футболист "Челси" Канте пропустит матч с "Ювентусом" в Лиге чемпионов из-за коронавируса

Встреча второго тура группового этапа состоится в среду, 29 сентября, в Турине.

28 сентября, 14:27
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSfOJdqoCmN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nglkante</a></p>

Фото © Instagram / nglkante

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на главного тренера команды Томаса Тухеля сообщает Sky Sports.

30-летний футболист ушёл на самоизоляцию. Из-за этого он пропустит как минимум два матча — с туринским "Ювентусом" в Лиге чемпионов и с "Саутгемптоном" в чемпионате Англии. Встречи состоятся 29 сентября и 2 октября соответственно.

Также под вопросом участие Канте в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в составе сборной Франции.

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В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Челси" дома победил петербургский "Зенит" (1:0). "Ювентус" в параллельном матче на выезде разгромил шведский "Мальмё" (3:0).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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