"Нужно отстаивать то, что правильно": Оскорблённый американский хоккеист заявил, что не будет играть на Украине после расистского скандала
Он также потребовал отстранить и исключить из лиги его обидчика.
Фото © ХК "Донбасс"
Американский хоккеист "Донбасса" Джален Смерек заявил, что не будет играть в Украинской лиге из-за случившегося во время матча против "Кременчуга" расистского скандала. Об этом он написал в своём фейсбуке.
"Такие ситуации очень тяжёлые, и я очень верю в то, что нужно отстаивать то, что правильно! Я много думал о том, что будет дальше в моей карьере, но на данный момент я решил, что отлучусь по личным причинам из "Донбасса" и не сыграю ни одной игры в Украинской хоккейной лиге, пока Андрей Денискин не будет отстранён и исключён из Лиги", — подчеркнул Смерек.
Напомним, во время матча "Донбасс" — "Кременчуг" Денискин показал в адрес Смерека расистский жест после потасовки на площадке. После этого он принёс ему свои извинения. Инцидент осудил новый глава IIHF Люк Тардиф.
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