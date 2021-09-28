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"Нужно отстаивать то, что правильно": Оскорблённый американский хоккеист заявил, что не будет играть на Украине после расистского скандала

Он также потребовал отстранить и исключить из лиги его обидчика.

28 сентября, 14:02
<p>Фото © ХК "Донбасс"</p>

Фото © ХК "Донбасс"

Американский хоккеист "Донбасса" Джален Смерек заявил, что не будет играть в Украинской лиге из-за случившегося во время матча против "Кременчуга" расистского скандала. Об этом он написал в своём фейсбуке.

"Такие ситуации очень тяжёлые, и я очень верю в то, что нужно отстаивать то, что правильно! Я много думал о том, что будет дальше в моей карьере, но на данный момент я решил, что отлучусь по личным причинам из "Донбасса" и не сыграю ни одной игры в Украинской хоккейной лиге, пока Андрей Денискин не будет отстранён и исключён из Лиги", — подчеркнул Смерек.

И они ещё хотят Олимпиаду: В украинском спорте разразился очередной расистский скандал

И они ещё хотят Олимпиаду: В украинском спорте разразился очередной расистский скандал

Напомним, во время матча "Донбасс" — "Кременчуг" Денискин показал в адрес Смерека расистский жест после потасовки на площадке. После этого он принёс ему свои извинения. Инцидент осудил новый глава IIHF Люк Тардиф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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