И они ещё хотят Олимпиаду: В украинском спорте разразился очередной расистский скандал На Украине проявления расизма фанатами уже стали обыденным явлением. Теперь вот "отличился" один из лучших хоккеистов страны. Похоже, о проведении крупных международных соревнований придётся забыть. 27 сентября, 17:56 Андрей Денискин. Фото © Украинская хоккейная лига

В украинском спорте разразился очередной расистский скандал. Омерзительный инцидент произошёл во время матча двух сильнейших хоккейных команд страны — в Кременчуге местный "Кременчуг" принимал донецкий "Донбасс". За пять лет существования Украинской хоккейной лиги только эти две команды становились чемпионами страны. В 2017-м, 2018-м, 2019-м и 2021-м году побеждал "Донбасс", в 2020-м золото выиграл "Кременчуг".



Массовая драка и расистские жесты

Главным героем или, лучше сказать, антигероем матча стал выступающий за хозяев форвард сборной Украины Андрей Денискин, в прошлом сезоне признанный лучшим нападающим национального первенства. На 16-й минуте встречи он открыл счёт, а в конце второго периода, когда на табло горели равные цифры 2:2, был удалён до конца игры, получив дисциплинарный штраф.

На 36-й минуте Денискин поучаствовал в массовом столкновении хоккеистов. Уже после того, как судьи развели участников потасовки по разным сторонам, он изобразил руками, что почистил и съел банан. Совершенно очевидно, что этот жест был обращён к темнокожему защитнику "Донбасса" Джейлену Смереку, который в тот момент находился на площадке. Американец выразил желание разобраться со своим обидчиком прямо на льду, но партнёры по команде удержали его.

Видео © Facebook / Українська хокейна ліга

Даже оставшись без одного из лидеров, "Кременчуг" смог вырвать победу, забросив шайбу на 48-й минуте. Это позволило команде догнать "Донбасс" во главе турнирной таблицы. По окончании встречи Денискин в "Инстаграме" принёс извинения Смереку, после чего вообще удалил свой аккаунт.

— Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба "Донбасс" Джейленом Смереком. Во время матча "Кременчуг" — "Донбасс" я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные, — заявил форвард.

В Украинской хоккейной лиге уже заявили, что считают поведение Денискина недопустимым в рамках цивилизованного общества. Против него в ближайшее время будет открыто дисциплинарное дело. Нет никаких сомнений, что "Кременчугу" придётся провести достаточное количество матчей без результативного, но слишком уж эмоционального нападающего.

Болельщики довели футболистов до слёз

В последнее время на Украине расистские скандалы в спорте возникают с пугающей регулярностью. В первую очередь на ум приходит происшествие, случившееся в ноябре 2019 года на матче лидеров национального футбола — киевского "Динамо" и донецкого "Шахтёра". Во втором тайме проходившая в Харькове встреча была приостановлена из-за проявления расизма болельщиками бело-голубых.

Среди пострадавших оказались бразильские легионеры "Шахтёра" Тайсон и Дентиньо. Крики с трибун довели темнокожих футболистов до слёз. В итоге Тайсон, вышедший на поле с капитанской повязкой, в какой-то момент не выдержал оскорблений, показал болельщикам "Динамо" средний палец и выбил мяч в сторону гостевой трибуны. За это арбитр после возобновления игры показал ему красную карточку.

Инцидент вызвал гигантский резонанс не только на Украине, но и за пределами страны. "Шахтёр" и "Динамо" выступили против проявления расизма на матчах, а пострадавших бразильских игроков поддержали многие звёзды мирового футбола. В их числе были форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар, нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, а также выступавшие за "Манчестер Сити" Фернандиньо и Габриэл Жезус.

По итогам матча Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал "Динамо" денежным штрафом в размере 500 тысяч гривен. Также столичная команда была вынуждена провести один матч национального первенства без зрителей. Тайсона дисквалифицировали на одну встречу.

Расистские выкрики со скамейки запасных

В феврале 2021 года расистский скандал произошёл на матче чемпионата Украины по футболу между луганской "Зарёй" и черниговской "Десной". В концовке встречи кто-то со скамейки запасных черниговской команды выкрикнул оскорбительную расистскую фразу в отношении темнокожих футболистов соперника. "Заря" официально обратилась в Комитет этики и честной игры УАФ с просьбой разобраться в инциденте.

Фото © ФК "Заря"

Расследование затянулось на два месяца. Видеофрагмент и запись голоса даже отсылали в МВД Украины для проведения экспертизы. В итоге пришли к выводу, что скандальные слова принадлежат тренеру вратарей "Десны" Юрию Овчарову, которого дисквалифицировали на пять матчей. При этом черниговский клуб был оштрафован на 150 тысяч гривен. Можно сказать, что легко отделались, поскольку наказание вполне могло быть гораздо более суровым.

Нападение на лидера олимпийской сборной

А вот скандал с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Жаном Беленюком вообще решили замять. На Играх в Токио он стал единственным золотым медалистом из Украины, а через несколько дней после возвращения на родину на него напали в центре Киева. Злоумышленники пытались спровоцировать конфликт расистскими высказываниями в адрес спортсмена.

— Неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "Чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "Вали в Африку!". Слава богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной всё нормально, — заявил Беленюк.

Борец уже не первый раз сталкивается с расистской травлей. На Украине над ним издевались ещё во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда темнокожий атлет даже задумался о смене гражданства. На этот раз за Беленюка, который является депутатом Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", заступился сам президент страны Владимир Зеленский.

— Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жёстко реагировать на такие случаи и пресекать их, — подчеркнул глава государства.

По факту заявления Беленюка даже было начато уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает тюремное заключение сроком до восьми лет за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности. Удивительно, но уже через две недели дело было благополучно закрыто.

Стоит ли говорить, что все эти вопиющие факты серьёзным образом влияют на имидж Украины. А ведь страна собирается претендовать на проведение зимних Олимпийских игр в 2030-м или 2034 году. Эту идею даже одобрил президент МОК Томас Бах. Вот только о какой Олимпиаде может идти речь при нынешнем уровне расизма на стадионах? И это мы ещё молчим о не самой благоприятной политической и экономической ситуации в стране. В любом случае украинским спортивным властям, для того чтобы претендовать на проведение Игр, нужно срочно решать вопрос с расизмом. Иначе олимпийские шансы уйдут в минус уже на ранней стадии.

Авторы Роман Фейгин