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Березуцкий уже в пятёрке: ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" благодаря голу, забитому пятой точкой

А вот подопечные Александра Кержакова оказались на границе первой десятки турнирной таблицы.

27 сентября, 17:55
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/pfc_cska?z=photo-30738633_457386418/wall-30738633_2573694" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА Москва</a></p>

Фото © VK / ПФК ЦСКА Москва

Московский ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счётом 2:0 в заключительном матче девятого тура РПЛ.

Первый гол забил Бахтиёр Зайнутдинов. Причём сделал это он пятой точкой, от которой мяч отскочил в сетку ворот. После перерыва преимущество столичной команды удвоил Ильзат Ахметов, который реализовал пенальти.

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Благодаря этой победе красно-синие забрались в пятёрку лидеров РПЛ, отставая от "Зенита" на семь очков. Команда Александра Кержакова же расположилась на десятой строчке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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