Московский ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счётом 2:0 в заключительном матче девятого тура РПЛ.

Удивительный гол Зайнутдинова 🤯



Пятой точкой. В падении. С разворота. Конкурс на лучший мяч сезона можно закрывать



Следи, чем ответит «Нижний», на МАТЧ ПРЕМЬЕР 🤩 pic.twitter.com/QqHww1EnVb — Матч ТВ (@MatchTV) September 27, 2021

Первый гол забил Бахтиёр Зайнутдинов. Причём сделал это он пятой точкой, от которой мяч отскочил в сетку ворот. После перерыва преимущество столичной команды удвоил Ильзат Ахметов, который реализовал пенальти.