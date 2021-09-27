Березуцкий уже в пятёрке: ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" благодаря голу, забитому пятой точкой
А вот подопечные Александра Кержакова оказались на границе первой десятки турнирной таблицы.
Фото © VK / ПФК ЦСКА Москва
Московский ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счётом 2:0 в заключительном матче девятого тура РПЛ.
Удивительный гол Зайнутдинова 🤯— Матч ТВ (@MatchTV) September 27, 2021
Пятой точкой. В падении. С разворота. Конкурс на лучший мяч сезона можно закрывать
Следи, чем ответит «Нижний», на МАТЧ ПРЕМЬЕР 🤩 pic.twitter.com/QqHww1EnVb
Первый гол забил Бахтиёр Зайнутдинов. Причём сделал это он пятой точкой, от которой мяч отскочил в сетку ворот. После перерыва преимущество столичной команды удвоил Ильзат Ахметов, который реализовал пенальти.
Благодаря этой победе красно-синие забрались в пятёрку лидеров РПЛ, отставая от "Зенита" на семь очков. Команда Александра Кержакова же расположилась на десятой строчке.
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