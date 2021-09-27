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Регион
Опубликовано 27 сентября 2021, 17:01

РФС рассмотрит появление Слуцкого в футбольном отсеке на матче чемпионата России

Фото © ФК "Рубин"

Фото © ФК "Рубин"

Наставник "Рубина" не имел права там находиться из-за дисквалификации.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что в четверг комитет рассмотрит появление главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого в футбольном отсеке на матче девятого тура чемпионата России против московского "Динамо". Об этом сообщает РИА "Новости".

Встреча "Рубина" и "Динамо" прошла накануне в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Казанский клуб проводил игру без Слуцкого, который в предыдущей встрече с петербургским "Зенитом" получил красную карточку. Обязанности наставника команды исполнял Олег Веретенников.

"В рапорте делегата матча указано: "Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, будучи дисквалифицированным, перед матчем прошёл в футбольный отсек". Этот вопрос будет рассмотрен отдельно на заседании КДК РФС. На заседание будут приглашены представители "Рубина" и "Динамо", делегат матча, а также сам Слуцкий", — заявил Григорьянц.

"Динамо" обыграло "Рубин" и вышло на второе место в РПЛ
"Динамо" обыграло "Рубин" и вышло на второе место в РПЛ

В турнирной таблице чемпионата России "Рубин" занимает шестое место. В девяти матчах команда набрала 14 очков. Её опережают "Зенит" (23 балла), "Динамо" (19), "Локомотив" (17), "Краснодар" (16) и "Сочи" (15).

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Роман Фейгин
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