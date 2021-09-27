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"Были готовы ко всему": Фанаты ЦСКА отправились на гостевой матч против "Нижнего Новгорода" на байдарке

Ранее другая группа болельщиков красно-синих полетела в Тулу на игру против "Арсенала" на воздушном шаре.

27 сентября, 13:34

Фото © Instagram / rbworld_org

Двое болельщиков московского ЦСКА решили необычным способом отправиться на выездной матч своей любимой команды против "Нижнего Новгорода". Заветную дистанцию они преодолели на байдарке и велосипедах. Об этом говорится на странице болельщиков ЦСКА Red-Blue World в "Инстаграме".

"Мы были готовы ко всему. Что придётся грести мне одному, что нападут медведи, беглые зэки и змеи, что будем мёрзнуть, голодать и промокнем. Не оказались мы готовы к нехватке времени. Началась непогода, и встречный ветер пару дней сильно замедлил нас, порой даже сносил нас против течения. Мы уже не успевали на выезд", — подчеркнул один из инициаторов такой поездки.

В итоге фанаты решили сменить байдарку на велосипеды. Так они и добрались из Владимира до Нижнего Новгорода. Добавим, что вплавь они из Ногинска прошли 215 километров.

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Ранее другая группа поклонников армейцев решила отправиться на выездной матч своей команды против тульского "Арсенала" на воздушном шаре.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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