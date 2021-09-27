Двое болельщиков московского ЦСКА решили необычным способом отправиться на выездной матч своей любимой команды против "Нижнего Новгорода". Заветную дистанцию они преодолели на байдарке и велосипедах. Об этом говорится на странице болельщиков ЦСКА Red-Blue World в " Инстаграме ".

"Мы были готовы ко всему. Что придётся грести мне одному, что нападут медведи, беглые зэки и змеи, что будем мёрзнуть, голодать и промокнем. Не оказались мы готовы к нехватке времени. Началась непогода, и встречный ветер пару дней сильно замедлил нас, порой даже сносил нас против течения. Мы уже не успевали на выезд", — подчеркнул один из инициаторов такой поездки.