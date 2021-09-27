"Были готовы ко всему": Фанаты ЦСКА отправились на гостевой матч против "Нижнего Новгорода" на байдарке
Ранее другая группа болельщиков красно-синих полетела в Тулу на игру против "Арсенала" на воздушном шаре.
Фото © Instagram / rbworld_org
Двое болельщиков московского ЦСКА решили необычным способом отправиться на выездной матч своей любимой команды против "Нижнего Новгорода". Заветную дистанцию они преодолели на байдарке и велосипедах. Об этом говорится на странице болельщиков ЦСКА Red-Blue World в "Инстаграме".
"Мы были готовы ко всему. Что придётся грести мне одному, что нападут медведи, беглые зэки и змеи, что будем мёрзнуть, голодать и промокнем. Не оказались мы готовы к нехватке времени. Началась непогода, и встречный ветер пару дней сильно замедлил нас, порой даже сносил нас против течения. Мы уже не успевали на выезд", — подчеркнул один из инициаторов такой поездки.
В итоге фанаты решили сменить байдарку на велосипеды. Так они и добрались из Владимира до Нижнего Новгорода. Добавим, что вплавь они из Ногинска прошли 215 километров.
Ранее другая группа поклонников армейцев решила отправиться на выездной матч своей команды против тульского "Арсенала" на воздушном шаре.
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