"Боюсь, эти деньги он не увидит": В "Спартаке" прокомментировали судебный процесс против бывшего гендиректора клуба

Сейчас он занимает аналогичный пост в «Уфе», а с июля по декабрь 2020 года работал в столичной команде.

Бывшему генеральному директору московского "Спартака" Шамилю Газизову для того, чтобы получить требуемые у клуба деньги, нужно начать диалог с ним. Об этом РИА "Новости" заявила представитель красно-белых в двух судебных процессах с экс-гендиректором Татьяна Завьялова.

Газизов утверждает, что "Спартак" должен ему выходное пособие в размере более 399 миллионов рублей. Из этой суммы он пока получил лишь около 100 миллионов. Бывший генеральный директор добился удовлетворения двух исков против клуба — в Октябрьском районном суде Уфы и в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам красно-белые подали апелляционные жалобы, которые будут рассмотрены в ближайшее время.

"Господин Газизов всё ещё далёк от получения этих денег, так и напишите. Хочу напомнить, что "Спартак" по отношению к Газизову никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности ещё не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение Уфы. Но, смотря интервью председателя Верховного суда Башкирии, смею предположить, что и сам суд не будет выносить неправовые решения. Поэтому это долгая "игра". И если господин Газизов не начнёт разговаривать — боюсь, что эти деньги он никогда не увидит", — заявила Завьялова.