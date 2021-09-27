"Боюсь, эти деньги он не увидит": В "Спартаке" прокомментировали судебный процесс против бывшего гендиректора клуба
Он работал в столичной команде с июля по декабрь 2020 года, а сейчас занимает аналогичный пост в "Уфе".
Фото © ФК "Спартак"
Бывшему генеральному директору московского "Спартака" Шамилю Газизову для того, чтобы получить требуемые у клуба деньги, нужно начать диалог с ним. Об этом РИА "Новости" заявила представитель красно-белых в двух судебных процессах с экс-гендиректором Татьяна Завьялова.
Газизов утверждает, что "Спартак" должен ему выходное пособие в размере более 399 миллионов рублей. Из этой суммы он пока получил лишь около 100 миллионов. Бывший генеральный директор добился удовлетворения двух исков против клуба — в Октябрьском районном суде Уфы и в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам красно-белые подали апелляционные жалобы, которые будут рассмотрены в ближайшее время.
"Господин Газизов всё ещё далёк от получения этих денег, так и напишите. Хочу напомнить, что "Спартак" по отношению к Газизову никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности ещё не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение Уфы. Но, смотря интервью председателя Верховного суда Башкирии, смею предположить, что и сам суд не будет выносить неправовые решения. Поэтому это долгая "игра". И если господин Газизов не начнёт разговаривать — боюсь, что эти деньги он никогда не увидит", — заявила Завьялова.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".
Футбол. Интересное по теме
"С болельщиками это делать тяжелее": Вратарь "Зенита" Крицюк назвал свою основную работу в новой команде
сегодня в 12:19
В РФС готовы рассмотреть скандальные заявления гендиректора "Краснодара" о судействе в матче с "Сочи"
сегодня в 10:19
"Меры выглядят чрезмерными": В ФНЛ прокомментировали массовое задержание болельщиков перед матчем "Шинника" во Владимире
сегодня в 10:04
Комментариев: 0