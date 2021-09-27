Голкипер "Зенита" Станислав Крицюк в ходе видеоконференции на клубном канале в шутку заявил, что его основная работа в новой команде — кричать на партнёров.

"Кричать на партнёров — это моя основная работа. Правда, сейчас с болельщиками это делать тяжелее, но это и хорошо. Они здорово поддерживают, мне сложнее докричаться. Если понимаю, что не услышат, то уже и не подсказываю", — отметил Крицюк.