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"С болельщиками это делать тяжелее": Вратарь "Зенита" Крицюк назвал свою основную работу в новой команде

В начале сентября он подписал контракт с клубом из Петербурга, куда перебрался из Португалии.

27 сентября, 12:19
<p>Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/photo/50392/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Фото © ФК "Зенит"

Голкипер "Зенита" Станислав Крицюк в ходе видеоконференции на клубном канале в шутку заявил, что его основная работа в новой команде — кричать на партнёров.

"Кричать на партнёров — это моя основная работа. Правда, сейчас с болельщиками это делать тяжелее, но это и хорошо. Они здорово поддерживают, мне сложнее докричаться. Если понимаю, что не услышат, то уже и не подсказываю", — отметил Крицюк.

Он также подчеркнул, что опыт игры в Португалии и знание местного языка помогают ему понимать бразильских игроков "Зенита" и контактировать с ними.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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