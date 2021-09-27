"С болельщиками это делать тяжелее": Вратарь "Зенита" Крицюк назвал свою основную работу в новой команде
В начале сентября он подписал контракт с клубом из Петербурга, куда перебрался из Португалии.
Фото © ФК "Зенит"
Голкипер "Зенита" Станислав Крицюк в ходе видеоконференции на клубном канале в шутку заявил, что его основная работа в новой команде — кричать на партнёров.
"Кричать на партнёров — это моя основная работа. Правда, сейчас с болельщиками это делать тяжелее, но это и хорошо. Они здорово поддерживают, мне сложнее докричаться. Если понимаю, что не услышат, то уже и не подсказываю", — отметил Крицюк.
Он также подчеркнул, что опыт игры в Португалии и знание местного языка помогают ему понимать бразильских игроков "Зенита" и контактировать с ними.
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