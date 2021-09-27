"Амур" расторг контракт с главным тренером из-за "грубого нарушения обязанностей"
В ближайшей встрече против "Динамо" из Минска командой будет руководить Михаил Кравец.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Хоккейный клуб "Амур" отправил в отставку главного тренера команды Владимира Воробьёва, сообщает пресс-служба хабаровской команды.
"Контракт с занимавшим должность главного тренера команды Владимиром Воробьёвым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей", — говорится в сообщении.
Вместе с Воробьёвым команду покидают тренеры Игорь Петров и Александр Завьялов. В ближайшем матче против минского "Динамо" на лёд хоккеистов будет выводить старший тренер Михаил Кравец.
Добавим, что на старте сезона "Амур" одержал две победы в десяти матчах и занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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