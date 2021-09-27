Эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему решил получить гражданство РФ.

"Живу в России уже несколько лет — почувствовал, что время пришло. На самом деле я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался. А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем", — отметил Рамирес.

Футболист не исключает того, что после окончания карьеры он может продолжить работать в России и остаться здесь жить. Недавно он решил подтянуть русский язык.