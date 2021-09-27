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"Может пригодиться в будущем": Защитник "Краснодара" Рамирес рассказал, почему получил российское гражданство

Он также не исключает того, что после завершения карьеры продолжит жить в нашей стране и будет работать здесь.

27 сентября, 09:40
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему решил получить гражданство РФ.

"Живу в России уже несколько лет — почувствовал, что время пришло. На самом деле я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался. А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем", — отметил Рамирес.

Футболист не исключает того, что после окончания карьеры он может продолжить работать в России и остаться здесь жить. Недавно он решил подтянуть русский язык.

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Добавим, что Кристиан Рамирес перешёл в "Краснодар" зимой 2017 года из венгерского "Ференцвароша". На его счету 21 матч за сборную Эквадора и один забитый гол.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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