"Может пригодиться в будущем": Защитник "Краснодара" Рамирес рассказал, почему получил российское гражданство
Он также не исключает того, что после завершения карьеры продолжит жить в нашей стране и будет работать здесь.
Фото © ФК "Краснодар"
Эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему решил получить гражданство РФ.
"Живу в России уже несколько лет — почувствовал, что время пришло. На самом деле я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался. А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем", — отметил Рамирес.
Футболист не исключает того, что после окончания карьеры он может продолжить работать в России и остаться здесь жить. Недавно он решил подтянуть русский язык.
Добавим, что Кристиан Рамирес перешёл в "Краснодар" зимой 2017 года из венгерского "Ференцвароша". На его счету 21 матч за сборную Эквадора и один забитый гол.
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