"Краснодар" обыграл "Сочи" в южном дерби, оставшись вдевятером по ходу матча
Благодаря этой победе быки сумели обогнать в турнирной таблице своих географических соседей.
Фото © ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" обыграл "Сочи" в южном дерби в рамках девятого тура РПЛ со счётом 3:0.
Голы на свой счёт записали Сперцян, Кабелла и Крыховяк с пенальти. При этом по ходу матча "Краснодар" остался вдевятером после удалений Спаича и Черникова. Однако воспользоваться численным преимуществом подопечные Владимира Федотова не смогли.
Благодаря этой победе "Краснодар" сумел обогнать "Сочи" в турнирной таблице и подняться на четвёртое место, имея в активе 16 очков. Подшефные Федотова строчкой ниже.
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