"Краснодар" обыграл "Сочи" в южном дерби, оставшись вдевятером по ходу матча

Голы на свой счёт записали Сперцян, Кабелла и Крыховяк с пенальти. При этом по ходу матча "Краснодар" остался вдевятером после удалений Спаича и Черникова. Однако воспользоваться численным преимуществом подопечные Владимира Федотова не смогли.