НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Краснодар" обыграл "Сочи" в южном дерби, оставшись вдевятером по ходу матча

Благодаря этой победе быки сумели обогнать в турнирной таблице своих географических соседей.

26 сентября, 17:57
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" обыграл "Сочи" в южном дерби в рамках девятого тура РПЛ со счётом 3:0.

Голы на свой счёт записали Сперцян, Кабелла и Крыховяк с пенальти. При этом по ходу матча "Краснодар" остался вдевятером после удалений Спаича и Черникова. Однако воспользоваться численным преимуществом подопечные Владимира Федотова не смогли.

"Ахмат" обыграл "Ростов" благодаря феноменальному голу с 40 метров

"Ахмат" обыграл "Ростов" благодаря феноменальному голу с 40 метров

Благодаря этой победе "Краснодар" сумел обогнать "Сочи" в турнирной таблице и подняться на четвёртое место, имея в активе 16 очков. Подшефные Федотова строчкой ниже.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Отдать любимое детище: Бизнесмен Галицкий оставит "Краснодар" из-за болезни, но неясно, что будет с клубом

24 сентября, 21:40

Захарян рвётся в сборную: Гол молодого таланта приносит "Динамо" победу над "Сочи" в матче РПЛ

19 сентября, 18:15

Сборная России проиграла Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу

сегодня в 17:56

Канониры возвращаются: "Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона

сегодня в 17:24

На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

сегодня в 19:11

Новости партнеров

Layer 1