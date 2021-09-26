"Ак Барс" на родном льду обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" на своём льду обыграл московский "Спартак" со счётом 3:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт в первом периоде открыл Илья Сафонов, однако через четыре минуты красно-белые сравняли счёт усилиями Александра Никишина. Во втором игровом отрезке Кирилл Петров вернул лидерство хозяевам, а точку в матче поставил Артём Галимов. В итоге 3:1 — важнейшая победа для "Ак Барса".