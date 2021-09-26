"Ак Барс" на родном льду обыграл "Спартак" в матче КХЛ
В параллельном матче "Нефтехимик" не оставил шансов "Адмиралу".
Фото © VK / ХК "Ак Барс"
Казанский "Ак Барс" на своём льду обыграл московский "Спартак" со счётом 3:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Счёт в первом периоде открыл Илья Сафонов, однако через четыре минуты красно-белые сравняли счёт усилиями Александра Никишина. Во втором игровом отрезке Кирилл Петров вернул лидерство хозяевам, а точку в матче поставил Артём Галимов. В итоге 3:1 — важнейшая победа для "Ак Барса".
В параллельном матче "Нефтехимик" на своём льду переиграл "Адмирал" из Владивостока. Голами отметились Шафигуллин, Чивилев, Хафизов и Бикмуллин. Благодаря этому результату команда из Нижнекамска поднялась на шестое место Восточной конференции.
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