Сын Майкла Джордана устроил пьяную драку с врачами в больнице
Его отпустили через час после задержания без предъявления обвинений.
Фото © Jonathan Daniel/Getty Images
В американском штате Аризона задержали сына американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри по подозрению в нападении на больничный персонал. Об этом сообщил местный телеканал ABC15.
Стало известно, что 32-летний экс-баскетболист ранее поскользнулся и ударился затылком об стол в клубе Casa Amigos. Его доставили в больницу, где якобы он напал на персонал в ходе получения медицинской помощи.
Джордана задержали, но отпустили через час. Ему не предъявляли каких-либо обвинений, дело рассмотрит местная прокуратура.
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