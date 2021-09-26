Сын Майкла Джордана устроил пьяную драку с врачами в больнице

В американском штате Аризона задержали сына американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри по подозрению в нападении на больничный персонал. Об этом сообщил местный телеканал ABC15.

Стало известно, что 32-летний экс-баскетболист ранее поскользнулся и ударился затылком об стол в клубе Casa Amigos. Его доставили в больницу, где якобы он напал на персонал в ходе получения медицинской помощи.

Джордана задержали, но отпустили через час. Ему не предъявляли каких-либо обвинений, дело рассмотрит местная прокуратура.