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Сын Майкла Джордана устроил пьяную драку с врачами в больнице

Его отпустили через час после задержания без предъявления обвинений.

26 сентября, 15:12
<p>Фото © Jonathan Daniel/Getty Images</p>

Фото © Jonathan Daniel/Getty Images

В американском штате Аризона задержали сына американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри по подозрению в нападении на больничный персонал. Об этом сообщил местный телеканал ABC15.

Стало известно, что 32-летний экс-баскетболист ранее поскользнулся и ударился затылком об стол в клубе Casa Amigos. Его доставили в больницу, где якобы он напал на персонал в ходе получения медицинской помощи.

Джордана задержали, но отпустили через час. Ему не предъявляли каких-либо обвинений, дело рассмотрит местная прокуратура.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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