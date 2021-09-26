Спасатели спустили с Эльбруса тела трёх погибших при восхождении альпинистов
В операции было задействовано 22 человека личного состава Эльбрусского отряда МЧС России.
Кадр из видео © Instagram / elbrusskii_vpso
Спасателям Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России удалось забрать тела трёх человек, погибших во время смертельного восхождения на гору. Об этом сообщается на официальной странице отряда в "Инстаграме".
"В настоящее время тела транспортируют на поляну Азау, где передадут сотрудникам СК. Искренние соболезнования родным и близким погибших!" — говорится в сообщении Эльбрусского отряда.
Уточняется, что погибших доставляют при помощи транспорта на гусеничном ходу. В операции было задействовано 22 человека личного состава.
Напомним, застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. Ранее выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу. По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.
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