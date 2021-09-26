Спасатели спустили с Эльбруса тела трёх погибших при восхождении альпинистов

Спасателям Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России удалось забрать тела трёх человек, погибших во время смертельного восхождения на гору. Об этом сообщается на официальной странице отряда в "Инстаграме".

"В настоящее время тела транспортируют на поляну Азау, где передадут сотрудникам СК. Искренние соболезнования родным и близким погибших!" — говорится в сообщении Эльбрусского отряда.