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Спасатели спустили с Эльбруса тела трёх погибших при восхождении альпинистов

В операции было задействовано 22 человека личного состава Эльбрусского отряда МЧС России.

26 сентября, 14:58
<p>Кадр из видео © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/elbrusskii_vpso/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> elbrusskii_vpso</a></p>

Кадр из видео © Instagram / elbrusskii_vpso

Спасателям Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России удалось забрать тела трёх человек, погибших во время смертельного восхождения на гору. Об этом сообщается на официальной странице отряда в "Инстаграме".

"В настоящее время тела транспортируют на поляну Азау, где передадут сотрудникам СК. Искренние соболезнования родным и близким погибших!" говорится в сообщении Эльбрусского отряда.

Уточняется, что погибших доставляют при помощи транспорта на гусеничном ходу. В операции было задействовано 22 человека личного состава.

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Напомним, застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. Ранее выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу. По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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