Россиянам рассказали о вызывающих мигрень продуктах

Существует ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона людям, которые страдают от мигрени, чтобы облегчить своё состояние. Об этом рассказала врач-невролог ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана Депздрава Москвы Татьяна Вон.

"Мигрень — это генетическое заболевание, оно передаётся по наследству. Женщины болеют чаще. Есть продукты, которые вызывают приступ мигрени, — это алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые", — рассказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она уточнила, что у мигрени есть провокаторы, например гормональные. Триггерами головной боли также могут стать недосып, погодные условия и даже чувство голода. При мигрени характерна сильная приступообразная головная боль, сопровождающаяся тошнотой и светобоязнью. Приступ длится от четырёх до 72 часов. Врач напомнила, что при длительной боли стоит обратиться за консультацией к неврологу.