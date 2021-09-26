Боррель призвал Белград и Приштину вывести спецназ из Северного Косово
Он подчеркнул, что по данному вопросу поддерживает связь с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Фото © Twitter / Josep Borrell Fontelles
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Белград и Приштину незамедлительно разрядить обстановку в Северном Косово, вывести оттуда спецназ и разобрать блокпосты. Об этом говорится в распространённом заявлении дипломата.
"Любые дальнейшие провокации или односторонние и нескоординированные действия будут неприемлемы", — отмечается в сообщении.
Боррель подчеркнул, что по данному вопросу поддерживает связь с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал проблему, которая мешает Сербии на пути к членству в Евросоюз. Белград выступает за поиск компромиссного решения, заявил глава республики в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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