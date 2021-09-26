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Боррель призвал Белград и Приштину вывести спецназ из Северного Косово

Он подчеркнул, что по данному вопросу поддерживает связь с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

26 сентября, 14:36
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JosepBorrellF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Josep Borrell Fontelles</a></p>

Фото © Twitter / Josep Borrell Fontelles

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Белград и Приштину незамедлительно разрядить обстановку в Северном Косово, вывести оттуда спецназ и разобрать блокпосты. Об этом говорится в распространённом заявлении дипломата.

"Любые дальнейшие провокации или односторонние и нескоординированные действия будут неприемлемы", — отмечается в сообщении.

Боррель подчеркнул, что по данному вопросу поддерживает связь с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал проблему, которая мешает Сербии на пути к членству в Евросоюз. Белград выступает за поиск компромиссного решения, заявил глава республики в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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