Боррель призвал Белград и Приштину вывести спецназ из Северного Косово

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Белград и Приштину незамедлительно разрядить обстановку в Северном Косово, вывести оттуда спецназ и разобрать блокпосты. Об этом говорится в распространённом заявлении дипломата.

"Любые дальнейшие провокации или односторонние и нескоординированные действия будут неприемлемы", — отмечается в сообщении.

Боррель подчеркнул, что по данному вопросу поддерживает связь с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.