Политолог предупредил Россию о риске предательства со стороны Турции

Если Турция сочтёт сотрудничество с Западом более выгодным для себя, то запросто отвернётся от России. Такое мнение в статье для портала InfoBrics высказал политолог Пол Антонопулос.

По словам Антонопулоса, интересы Анкары и Москвы сталкиваются в разных уголках мира, и Сирия — яркий пример этому. Однако, как бы Турция ни пыталась стать великой державой, её присутствие в ближневосточной республике полностью зависит от России, подчеркнул политолог. Эксперт добавил, что, несмотря на предложение Эрдогана создать так называемую "Платформу шести", куда могут войти Турция, Россия, Армения, Азербайджан, Иран и Грузия, Москве не стоит терять бдительность в отношении Анкары, которая в любой момент может её предать.