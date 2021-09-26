Политолог предупредил Россию о риске предательства со стороны Турции
Москве напомнили о непостоянстве турецкого лидера, который запросто может отвернуться в сторону западных партнёров.
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Если Турция сочтёт сотрудничество с Западом более выгодным для себя, то запросто отвернётся от России. Такое мнение в статье для портала InfoBrics высказал политолог Пол Антонопулос.
"Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная", — отметил политический эксперт.
По словам Антонопулоса, интересы Анкары и Москвы сталкиваются в разных уголках мира, и Сирия — яркий пример этому. Однако, как бы Турция ни пыталась стать великой державой, её присутствие в ближневосточной республике полностью зависит от России, подчеркнул политолог. Эксперт добавил, что, несмотря на предложение Эрдогана создать так называемую "Платформу шести", куда могут войти Турция, Россия, Армения, Азербайджан, Иран и Грузия, Москве не стоит терять бдительность в отношении Анкары, которая в любой момент может её предать.
Ранее Лайф писал, что МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины" и "считают незаконным присоединение Крыма". Аналогичную мысль озвучил и сам Реджеп Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН. В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сожалеет о том, что слова Эрдогана об "аннексии" Крыма звучат во время подготовки его визита в Россию. Напомним, что встреча Реджепа Эрдогана и Владимира Путина запланирована на 29 сентября.
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