Эрдоган на Генассамблее ООН заявил об "аннексии" Крыма
По словам турецкого лидера, "необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар".
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Турция считает необходимым сохранять территориальную целостность Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Об этом в очередной раз заявил президент страны Реджеп Эрдоган.
"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаём. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар", — сказал турецкий лидер во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Накануне стало известно, что Эрдоган планирует посетить РФ 29 сентября для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится в Сочи.
Напомним, ранее МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины" и "считают незаконным присоединение Крыма". Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва не оставит без внимания заявление МИД Турции о непризнании думских выборов, прошедших на полуострове. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Крыму и открыто говорит об этом турецким коллегам.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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