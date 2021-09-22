Эрдоган на Генассамблее ООН заявил об "аннексии" Крыма

Турция считает необходимым сохранять территориальную целостность Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Об этом в очередной раз заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаём. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар", — сказал турецкий лидер во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Накануне стало известно, что Эрдоган планирует посетить РФ 29 сентября для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится в Сочи.