Названа дата визита Эрдогана в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит турецкого лидера готовится.
Фото © ТАСС / Murat Kula / Anadolu Agency via Getty Images
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию 29 сентября для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщили в Управлении по связям с общественностью администрации турецкого президента.
"Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (Сочи) 29 сентября 2021 года", — подчеркнули в канцелярии.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что визит Эрдогана в Россию готовится.
Ранее в Кремле заявляли, что российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, однако это не означает свободы от существенных разногласий, например по вопросам, связанным с Крымом. Накануне МИД Турции назвал прошедшие выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Москве выразили сожаление из-за позиции Анкары.
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