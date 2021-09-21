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Названа дата визита Эрдогана в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит турецкого лидера готовится.

21 сентября, 14:06
<p>Фото © ТАСС / Murat Kula / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © ТАСС / Murat Kula / Anadolu Agency via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию 29 сентября для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщили в Управлении по связям с общественностью администрации турецкого президента.

"Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (Сочи) 29 сентября 2021 года", — подчеркнули в канцелярии.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что визит Эрдогана в Россию готовится.

Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму

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Ранее в Кремле заявляли, что российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, однако это не означает свободы от существенных разногласий, например по вопросам, связанным с Крымом. Накануне МИД Турции назвал прошедшие выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Москве выразили сожаление из-за позиции Анкары.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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