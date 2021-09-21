Кабмин одобрил проект бюджета на 2022–2024 годы

Правительство России одобрило проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одобрен на заседании правительства и в состав бюджетного пакета будет внесён в ГД до 1 октября", — отметили в пресс-службе.

На период 2022 и 2023 годов кабмин ожидает профицит федерального бюджета в размере 1,411 триллиона и 434,7 миллиарда рублей соответственно. В 2024-м возможен дефицит в 315,3 миллиарда рублей.

Предполагаемые доходы федеральной казны 2022 год: 25 триллионов 21,9 миллиарда рублей 2023 год: 25 триллионов 540,2 миллиарда рублей 2024 год: 25 триллионов 831,8 миллиарда рублей Расходы 2022 год: 23 триллионов 610,2 миллиарда рублей 2023 год: 25 триллионов 105,5 миллиарда рублей 2024 год: 26 триллионов 147,1 миллиарда рублей