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Путин потребовал добиться прогресса по ключевым национальным целям к 2024 году

В связи с этим, как отметил глава государства, федеральный бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработанности.

21 сентября, 13:17
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Президент России Владимир Путин заявил, что заметный прогресс по всем ключевым национальным целям развития должен быть достигнут в стране уже к 2024 году. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам.

"К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться наконец от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что это касается также повышения продолжительности жизни, снижения уровня бедности, улучшения экологии и среды для жизни. Он назвал рост экономики залогом достижения национальных целей развития. В связи с этим, как отметил Путин, федеральный бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях.

Ранее Лайф сообщал, что меры соцподдержки к 2024 году получит 2,5 миллиона российских семей. В стране продолжат выстраивать целостную систему помощи семьям с детьми.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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