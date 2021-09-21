Путин потребовал добиться прогресса по ключевым национальным целям к 2024 году
В связи с этим, как отметил глава государства, федеральный бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработанности.
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Президент России Владимир Путин заявил, что заметный прогресс по всем ключевым национальным целям развития должен быть достигнут в стране уже к 2024 году. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам.
"К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться наконец от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов", — сказал Путин.
Глава государства добавил, что это касается также повышения продолжительности жизни, снижения уровня бедности, улучшения экологии и среды для жизни. Он назвал рост экономики залогом достижения национальных целей развития. В связи с этим, как отметил Путин, федеральный бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях.
Ранее Лайф сообщал, что меры соцподдержки к 2024 году получит 2,5 миллиона российских семей. В стране продолжат выстраивать целостную систему помощи семьям с детьми.
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