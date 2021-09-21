Путин потребовал добиться прогресса по ключевым национальным целям к 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что заметный прогресс по всем ключевым национальным целям развития должен быть достигнут в стране уже к 2024 году. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам.

"К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться наконец от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что это касается также повышения продолжительности жизни, снижения уровня бедности, улучшения экологии и среды для жизни. Он назвал рост экономики залогом достижения национальных целей развития. В связи с этим, как отметил Путин, федеральный бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях.