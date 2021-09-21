Россиянам с 2022 года будут автоматически начисляться все пособия и выплаты

Россиянам с 2022 года будут автоматически начисляться все положенные им выплаты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Речь идёт о пенсиях, компенсациях и пособиях, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам и единовременной выплате при рождении ребёнка.

"Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, в электронном виде", — уточнил глава кабмина.

Он подчеркнул, что такая система для граждан будет удобнее, поскольку им не потребуется заниматься сбором документов. Сейчас, чтобы получать те или иные выплаты, россияне должны предоставить заявление и в некоторых случаях подтверждающие справки. В дальнейшем достаточно будет просто сообщить актуальные реквизиты счёта и дать соответствующее согласие на сайте "Госуслуги".