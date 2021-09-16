Пособия станут выплачивать иначе: Какие изменения ждут получателей и на сколько вырастут суммы переводов Правила выплаты сразу нескольких пособий изменятся. Кто сможет рассчитывать на дополнительные меры соцподдержки и что нужно учитывать получателям. 15 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Не все социальные выплаты были переведены на карты "Мир" с 1 июля 2021 года. С 1 октября список пополнится пособиями на детей для малообеспеченных семей. Это ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, которые получают семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Они предусмотрены 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Об этом рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Также это относится к пособию по беременности и родам и выплатам женщинам, вставшим на учёт в женскую консультацию в первом триместре беременности.

— Но это не означает, что те, кто не оформил карту, не будут получать выплаты. Для них предусмотрено несколько вариантов. Первый — перечисление денег на банковский счёт, который не привязан ни к какой карте, и получение наличных в кассе банка. Второй — перечисление почтовым переводом. Сроки выплат, которые перечисляются не на карты "Мир", а другим способом, не должны быть увеличены. Но всё же я бы рекомендовала оформить карту, — говорит Светлана Петрикова.

Для этого, по её словам, достаточно обратиться в любое отделение банка. Сейчас карты "Мир" выпускают в течение нескольких дней. Затем реквизиты надо будет сообщить в те инстанции, от которых приходят выплаты.

Уже до конца года Минтруд изменит правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.

В ведомстве сообщили, что выплаты назначаются с учётом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода". Другими словами, специалисты смотрят, есть ли у взрослых членов семьи заработок (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или его нет по объективным жизненным обстоятельствам.

В Минтруде пояснили, что иногда причиной нехватки средств становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело её переносит и по состоянию здоровья не может активно искать работу.

— Пока проекта ещё нет, но если будут подготовлены изменения, то женщины, которые официально не работали и были беременны, смогут получать пособия. Это будет уважительной причиной отсутствия дохода, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет в 2020 году ввёл президент России Владимир Путин. Их получают семьи с низкими доходами. Позднее глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления помощи. Теперь в зависимости от ситуации в семье их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Оксана Красовская отметила, что в сентябре уже вступили в силу изменения, которые касаются назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или) второго ребёнка, родившихся после 1 января 2018 года.

— Ранее при подсчёте доходов семьи учитывался прожиточный минимум за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Теперь с учётом изменений будет считаться прожиточный минимум на момент обращения. Таким образом, семей, которые смогут получить такую поддержку, станет больше, — добавила Оксана Красовская.

На этой неделе в Минтруде также сообщили, что пособия по беременности и родам с 1 января 2022 года будут назначаться работающим россиянам автоматически. Для этого не потребуется подавать заявление. Кроме того, работникам не нужно будет передавать данные работодателю для оплаты больничного.

С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком, а это Фонд социального страхования.

Сведения о размере зарплаты, об уходе в декрет ФСС будет получать от работодателя, а о факте рождения ребёнка — из информационной системы ЗАГС. На основании этой информации и будут назначаться пособия по беременности и родам и в связи с рождением ребёнка.

Напомним, что максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году за весь срок составит 340 795 рублей при рождении одного ребёнка и 474 244,5 рубля — при рождении двух или более детей. Такие суммы смогут получить женщины с зарплатой не менее 73 000 рублей в месяц.

Пособие рассчитывается исходя из 100% средней зарплаты за последние два года. Если трудовой стаж женщины менее полугода, то оно будет назначено исходя из прожиточного минимума. Единовременное пособие в связи с рождением ребёнка с 1 февраля 2021 года выплачивается в размере 18 886,32 рубля.

Кстати, в ПФР напомнили, что до 1 октября пенсионеры должны выбрать порядок получения социальных услуг (НСУ). Предоставляют его в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то к пенсии ему перечислят её денежный эквивалент.

Чтобы изменить способ получения услуг, нужно подать соответствующее заявление. Сделать это можно только до 1 октября. Заявление необходимо подать в Пенсионный фонд, МФЦ или направить через личный кабинет на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.

— Можно отказаться от полного набора социальных услуг или от одной или двух его частей. Стоит обратить внимание, что при сохранении права только на санаторно-курортное лечение без сохранения права на проезд до места лечения и обратно проезд оплачивается за свой счёт, — пояснили в ПФР.

Если пенсионер напишет заявление, то форма получения социальных услуг изменится с 1 января 2022 года. Если же человек хочет оставить всё как есть, то ничего делать не нужно. Форма получения НСУ автоматически сохранится и на следующий год.

Авторы Нина Важдаева