Считавшийся убитым охранник пермского вуза выжил и был доставлен на лечение в Москву
Ранее сегодня семерых пострадавших в результате стрельбы привезли в столицу спецбортом МЧС.
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Охранник Пермского госуниверситета, которого изначально причисляли к убитым во время стрельбы, на самом деле выжил. Его транспортировали в Москву в тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, 49-летний мужчина получил множественные огнестрельные ранения обеих ног, открытый перелом левого бедра, ранение области крестца. Также он потерял много крови (от 20 до 25% от общего объёма). Сейчас пострадавший находится в столичной Павловской больнице.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них — в тяжёлом состоянии. Сегодня семерых пострадавших доставили на лечение в Москву спецбортом МЧС.
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