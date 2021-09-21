Профессор пермского вуза — об отказе прервать лекцию во время стрельбы: Я человек служивший

Преподаватель истории русской литературы в ПГНИУ Олег Сыромятников, который продолжил вести лекцию во время вооружённого нападения на вуз, в беседе с Лайфом рассказал, что прежде всего стремился сдержать панику среди студентов, когда стрелок ворвался в здание университета и открыл огонь.

"Я так поступил, потому что я преподаватель. Реальной опасности никакой не было, потому что металлическая дверь, хромированная, была закрыта изнутри, аудитория находится на пятом этаже, выходить в коридор в этой ситуации нельзя, прыгать в окно — нельзя. Можно было залезть под парту и сидеть там", — объяснил собеседник Лайфа.

Сыромятников отметил, что вместо того, чтобы "сидеть в углу и дрожать от страха", он решил принять меры самозащиты. Педагог добавил, что предпринял именно эту тактику, как "человек взрослый, служивший" и знающий, как обращаться с охотничьим ружьём.