Профессор пермского вуза — об отказе прервать лекцию во время стрельбы: Я человек служивший
Педагог подчеркнул, что вёл себя спокойно и знал, что студентам в его аудитории ничего не угрожало.
Фото © ВКонтакте / Олег Сыромятников
Преподаватель истории русской литературы в ПГНИУ Олег Сыромятников, который продолжил вести лекцию во время вооружённого нападения на вуз, в беседе с Лайфом рассказал, что прежде всего стремился сдержать панику среди студентов, когда стрелок ворвался в здание университета и открыл огонь.
"Я так поступил, потому что я преподаватель. Реальной опасности никакой не было, потому что металлическая дверь, хромированная, была закрыта изнутри, аудитория находится на пятом этаже, выходить в коридор в этой ситуации нельзя, прыгать в окно — нельзя. Можно было залезть под парту и сидеть там", — объяснил собеседник Лайфа.
Сыромятников отметил, что вместо того, чтобы "сидеть в углу и дрожать от страха", он решил принять меры самозащиты. Педагог добавил, что предпринял именно эту тактику, как "человек взрослый, служивший" и знающий, как обращаться с охотничьим ружьём.
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Ранее стало известно, что Сыромятников, поразивший равнодушием во время стрельбы в Перми, служил в УгРО. Профессор признался, что главной его задачей после известия о ЧП было сдержать панику. Он сразу закрыл металлическую дверь аудитории, потому что её невозможно пробить выстрелом, сообщил педагог.
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