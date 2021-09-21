НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Профессор пермского вуза — об отказе прервать лекцию во время стрельбы: Я человек служивший

Педагог подчеркнул, что вёл себя спокойно и знал, что студентам в его аудитории ничего не угрожало.

21 сентября, 12:48
<p>Фото © ВКонтакте /<a href="https://vk.com/id224119947" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Олег Сыромятников</a></p>

Фото © ВКонтакте / Олег Сыромятников

Преподаватель истории русской литературы в ПГНИУ Олег Сыромятников, который продолжил вести лекцию во время вооружённого нападения на вуз, в беседе с Лайфом рассказал, что прежде всего стремился сдержать панику среди студентов, когда стрелок ворвался в здание университета и открыл огонь.

"Я так поступил, потому что я преподаватель. Реальной опасности никакой не было, потому что металлическая дверь, хромированная, была закрыта изнутри, аудитория находится на пятом этаже, выходить в коридор в этой ситуации нельзя, прыгать в окно — нельзя. Можно было залезть под парту и сидеть там", — объяснил собеседник Лайфа.

Сыромятников отметил, что вместо того, чтобы "сидеть в углу и дрожать от страха", он решил принять меры самозащиты. Педагог добавил, что предпринял именно эту тактику, как "человек взрослый, служивший" и знающий, как обращаться с охотничьим ружьём.

Изрешечённое лобовое стекло: Появились фото машины, которую пермский студент обстрелял до атаки на вуз

Изрешечённое лобовое стекло: Появились фото машины, которую пермский студент обстрелял до атаки на вуз

Ранее стало известно, что Сыромятников, поразивший равнодушием во время стрельбы в Перми, служил в УгРО. Профессор признался, что главной его задачей после известия о ЧП было сдержать панику. Он сразу закрыл металлическую дверь аудитории, потому что её невозможно пробить выстрелом, сообщил педагог.

Врач объяснила, почему у стрелка из Перми не нашли отклонений при выдаче разрешения на оружие

Врач объяснила, почему у стрелка из Перми не нашли отклонений при выдаче разрешения на оружие

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Онищенко восхитился профессором пермского вуза, продолжившим лекцию во время стрельбы

сегодня в 12:31

Следователи заинтересовались преподавателем, который продолжил лекцию во время стрельбы в Перми

сегодня в 12:19

В Москве школьник трижды пырнул ножом сверстника на перемене

сегодня в 12:13

Телеканал "Известия" стал лидером тематического новостного вещания

сегодня в 12:57

"Не набрал форму": Дзюба отказался играть за сборную России

сегодня в 12:47

Новости партнеров

Layer 1