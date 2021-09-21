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Онищенко восхитился профессором пермского вуза, продолжившим лекцию во время стрельбы

По его мнению, если бы Сыромятников открыл дверь и сказал студентам бежать, они могли бы стать живой мишенью для нападавшего.

21 сентября, 12:31
<p>Геннадий Онищенко. Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/49514/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная дума</a></p>

Геннадий Онищенко. Фото © Государственная дума

Профессор Олег Сыромятников поступил абсолютно правильно, закрыв металлическую дверь и продолжив вести лекцию во время стрельбы в пермском университете, считает депутат Государственной думы VII созыва Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал Лайфу.

Депутат подчеркнул, что профессор не владел ситуацией, не знал, где находится стрелок — за дверью или поднимается на этаж. Если бы Сыромятников открыл дверь и сказал студентам бежать, они могли бы стать живой мишенью для нападавшего. Вместо этого профессор дождался профессиональных бойцов ОМОНа, прервал лекцию, открыл дверь и уже под их руководством вывел студентов.

"Во-первых, тут надо восхититься самообладанием человека. А во-вторых, самое главное, он детей успокоил, он демонстрировал спокойствие, уверенность, дожидаясь прихода профессиональных бойцов. Поэтому всё правильно было сделано, ведь дверь была металлической. Открыть аудиторию, не зная, что творится в коридоре, и предлагать бежать — это было бы верхом безумства и безответственности за их жизнь", — пояснил Онищенко.

Преподаватель пермского университета объяснил, почему не прервал лекцию во время стрельбы

Преподаватель пермского университета объяснил, почему не прервал лекцию во время стрельбы

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось — погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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