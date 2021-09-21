Онищенко восхитился профессором пермского вуза, продолжившим лекцию во время стрельбы

Профессор Олег Сыромятников поступил абсолютно правильно, закрыв металлическую дверь и продолжив вести лекцию во время стрельбы в пермском университете, считает депутат Государственной думы VII созыва Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал Лайфу.

Депутат подчеркнул, что профессор не владел ситуацией, не знал, где находится стрелок — за дверью или поднимается на этаж. Если бы Сыромятников открыл дверь и сказал студентам бежать, они могли бы стать живой мишенью для нападавшего. Вместо этого профессор дождался профессиональных бойцов ОМОНа, прервал лекцию, открыл дверь и уже под их руководством вывел студентов.