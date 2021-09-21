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Путин заявил о восстановлении российской экономики после спада из-за ковида

Он отметил, что только в период за январь — июль индустриальный рост в стране составил 4,4%.

21 сентября, 12:28
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что экономика страны восстановилась и спад, который был вызван эпидемией коронавирусной инфекции, преодолён.

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы говорили, что в целом восстановилась, сегодня можно сказать, что уже восстановилась", — сказал глава государства.

Путин также отметил, что по итогам семи месяцев текущего года валовый внутренний продукт вышел на докризисный уровень, а спад, вызванный эпидемией ковида, полностью преодолён. Только в период за январь — июль индустриальный рост в стране составил 4,4%. При этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы.

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"Подчеркну ещё один важный результат, достигнутый за последние годы: был поставлен ориентир до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже 2019 года. И этот план мы преодолели в целом в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек", — сказал глава государства.

Путин также отметил, что на посткризисном этапе нужно сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы она максимально широко охватывала отрасли и регионы России. Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов граждан страны и благополучия российских семей, заключил президент.

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А Лайф рассказывал, что Путин поручил обеспечить устойчивый и долгосрочный рост экономики. По словам российского лидера, важно, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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