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В ноябре закроется миграционный центр в Путилкове

Губернатор поручил информировать местных жителей о процессе работы по переносу учреждения.

21 сентября, 12:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В ноябре подмосковные власти закроют миграционный центр в Путилкове в подмосковном Красногорске. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву сообщил зампредседателя регионального правительства Роман Каратаев.

"Мы по вашему поручению подобрали новую площадку для оформления патентов. В ноябре мы должны переехать на новую площадку и миграционный центр в Путилкове перестанет работать", — цитирует чиновника телеканал "360".

Губернатор попросил информировать местных жителей о причинах задержки с переносом центра. Главная задача, по мнению Воробьёва, дать понять, что ведётся работа.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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