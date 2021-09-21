В ноябре закроется миграционный центр в Путилкове
Губернатор поручил информировать местных жителей о процессе работы по переносу учреждения.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В ноябре подмосковные власти закроют миграционный центр в Путилкове в подмосковном Красногорске. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву сообщил зампредседателя регионального правительства Роман Каратаев.
"Мы по вашему поручению подобрали новую площадку для оформления патентов. В ноябре мы должны переехать на новую площадку и миграционный центр в Путилкове перестанет работать", — цитирует чиновника телеканал "360".
Губернатор попросил информировать местных жителей о причинах задержки с переносом центра. Главная задача, по мнению Воробьёва, дать понять, что ведётся работа.
Ранее Лайф рассказывал, что для мигрантов в России ввели карты с чипами о дактилоскопии. На микросхеме будет содержаться электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук человека.
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