Мишустин ожидает роста ВВП России по итогам 2021 года на уровне 4,2%

Правительство России ожидает роста ВВП страны по итогам нынешнего года на уровне 4,2%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник. По его словам, эти цифры говорят о том, что восстановление российской экономики становится всё более устойчивым.