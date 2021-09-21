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Мишустин ожидает роста ВВП России по итогам 2021 года на уровне 4,2%

По его словам, эти цифры говорят о том, что восстановление российской экономики становится всё более устойчивым.

21 сентября, 12:15

Фото © Pixabay

Правительство России ожидает роста ВВП страны по итогам нынешнего года на уровне 4,2%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник. По его словам, эти цифры говорят о том, что восстановление российской экономики становится всё более устойчивым.

"По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2%. Это говорит о том, что антикризисные меры показали свою эффективность", указал председатель правительства, добавив, что показатели рынка труда уже вернулись к допандемийным значениям.

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Ранее стало известно, что Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 году с 5% до 5,8%. Кроме того, ведомство повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 год до 73,6 рубля. Июльский прогноз предполагал стоимость американской валюты на уровне 72,8 рубля.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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