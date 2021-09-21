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Следователи заинтересовались преподавателем, который продолжил лекцию во время стрельбы в Перми

Ранее в вузе уже поддержали действия Олега Сыромятникова, заявив, что он обезопасил студентов, закрыв железную дверь.

21 сентября, 12:19
<p>Фото ©VK / <a href="https://vk.com/photo224119947_456239026?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Сыромятников</a></p>

Фото ©VK / Олег Сыромятников

Преподавателем Олегом Сыромятниковым, который продолжил вести лекцию во время вооружённого нападения на Пермский государственный университет, заинтересовались следователи. Об этом Лайфу сообщил источник.

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек, пострадало 20, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа.

Преподаватель, поразивший равнодушием во время стрельбы в Перми, служил в УгРО

Преподаватель, поразивший равнодушием во время стрельбы в Перми, служил в УгРО

Позже в Сети разошлись сообщения студентов о преподавателе, который не стал останавливать лекцию во время стрельбы. Студенты были возмущены, что Сыромятников не отпустил их и как ни в чём не бывало продолжил занятия. Однако сам педагог заявил, что сделал это, чтобы помочь своим студентам избежать паники. В вузе его действия поддержали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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