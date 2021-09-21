Следователи заинтересовались преподавателем, который продолжил лекцию во время стрельбы в Перми

Позже в Сети разошлись сообщения студентов о преподавателе, который не стал останавливать лекцию во время стрельбы. Студенты были возмущены, что Сыромятников не отпустил их и как ни в чём не бывало продолжил занятия. Однако сам педагог заявил, что сделал это, чтобы помочь своим студентам избежать паники. В вузе его действия поддержали.