Следователи заинтересовались преподавателем, который продолжил лекцию во время стрельбы в Перми
Ранее в вузе уже поддержали действия Олега Сыромятникова, заявив, что он обезопасил студентов, закрыв железную дверь.
Фото ©VK / Олег Сыромятников
Преподавателем Олегом Сыромятниковым, который продолжил вести лекцию во время вооружённого нападения на Пермский государственный университет, заинтересовались следователи. Об этом Лайфу сообщил источник.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек, пострадало 20, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа.
Позже в Сети разошлись сообщения студентов о преподавателе, который не стал останавливать лекцию во время стрельбы. Студенты были возмущены, что Сыромятников не отпустил их и как ни в чём не бывало продолжил занятия. Однако сам педагог заявил, что сделал это, чтобы помочь своим студентам избежать паники. В вузе его действия поддержали.
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