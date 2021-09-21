Телеканал "Известия" стал лидером тематического новостного вещания

Телеканал "Известия" по итогам августа 2021 года стал лидером тематического новостного вещания, показав рекордную долю аудитории, по данным Mediascope. В крупных городах страны доля телеканала составила 0,16% в возрастной группе 18+ и 0,15% — в группе 4+. Вторую и третью строчки рейтинга заняли телеканалы РБК и "Мир 24" с результатами в возрастной группе 4+ на уровне 0,134% и 0,028% соответственно.

С июля 2021 года доля телеканала "Известия" выросла на 19%. Во многом рост произошёл благодаря увеличению среднего времени просмотра, что говорит о востребованности контента канала среди потребителей.