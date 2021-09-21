Телеканал "Известия" стал лидером тематического новостного вещания
Рады поздравить наших коллег.
Фото © IZ.RU / "В Контакте"
Телеканал "Известия" по итогам августа 2021 года стал лидером тематического новостного вещания, показав рекордную долю аудитории, по данным Mediascope. В крупных городах страны доля телеканала составила 0,16% в возрастной группе 18+ и 0,15% — в группе 4+. Вторую и третью строчки рейтинга заняли телеканалы РБК и "Мир 24" с результатами в возрастной группе 4+ на уровне 0,134% и 0,028% соответственно.
С июля 2021 года доля телеканала "Известия" выросла на 19%. Во многом рост произошёл благодаря увеличению среднего времени просмотра, что говорит о востребованности контента канала среди потребителей.
"Известия" — круглосуточный информационный телеканал уникального формата, направленного на быструю визуальную подачу информации. Все новости сопровождаются текстовыми титрами, что позволяет смотреть его без звука на любом устройстве. Канал оснащён удобными графическими информационными окнами, использует QR-коды в трансляциях, новостных сообщениях и роликах. В контент канала также интегрирована объёмная инфографика, 3D-модели и съёмки камерой 360. Телеканал присутствует в сетях крупнейших операторов, таких как "Триколор ТВ", "Ростелеком", МТС, "Билайн", "ЭР-Телеком", "Акадо", "Мегафон ТВ", "Орион-экспресс", "Море ТВ", а также в сетях региональных кабельных операторов.
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