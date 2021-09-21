В Посольстве Туркмении опровергли слухи об ухудшении здоровья президента
А также напомнили, что 20 сентября Бердымухамедов провёл расширенное заседание кабинета министров.
Гурбангулы Бердымухамедов. Фото © Kremlin
Появившаяся в СМИ информация об ухудшении здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова недостоверна и не соответствует действительности. Об этом заявили в посольстве страны в Москве.
"Бердымухамедов вчера по цифровой системе провёл расширенное заседание кабинета министров, на котором были обсуждены актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрены проекты ряда документов", — напомнили в диппредставительстве.
Ранее президент Туркмении заложил стройку при помощи золотой лопаты. И она была не единственным предметом на этой церемонии, резко контрастирующим с кризисом, который складывается в соседнем Афганистане.
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