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В Посольстве Туркмении опровергли слухи об ухудшении здоровья президента

А также напомнили, что 20 сентября Бердымухамедов провёл расширенное заседание кабинета министров.

21 сентября, 12:57
<p>Гурбангулы Бердымухамедов. Фото © Kremlin</p>

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото © Kremlin

Появившаяся в СМИ информация об ухудшении здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова недостоверна и не соответствует действительности. Об этом заявили в посольстве страны в Москве.

"Бердымухамедов вчера по цифровой системе провёл расширенное заседание кабинета министров, на котором были обсуждены актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрены проекты ряда документов", — напомнили в диппредставительстве.

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Ранее президент Туркмении заложил стройку при помощи золотой лопаты. И она была не единственным предметом на этой церемонии, резко контрастирующим с кризисом, который складывается в соседнем Афганистане.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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