В Посольстве Туркмении опровергли слухи об ухудшении здоровья президента

Появившаяся в СМИ информация об ухудшении здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова недостоверна и не соответствует действительности. Об этом заявили в посольстве страны в Москве.

"Бердымухамедов вчера по цифровой системе провёл расширенное заседание кабинета министров, на котором были обсуждены актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрены проекты ряда документов", — напомнили в диппредставительстве.