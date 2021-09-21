В ЦБ посоветовали россиянам полагаться не только на государство

Россиянам при выходе на пенсию прежде всего стоит полагаться на свой личный капитал, а не только лишь государственную поддержку. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

"Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего... должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм", — сказал он в ходе заседания Комитета Совфеда по экономической политике.

По словам Швецова, российское общество сегодня ближе к советскому, поэтому его необходимо трансформировать. Причём делать это нужно через настройку самих пенсионных институтов, добавил он.

В качестве примера, как можно сформировать накопления, зампред главы Центробанка предложил вкладываться в недвижимость с последующей сдачей жилья в аренду. Кроме того, Швецов рассказал, что некоторые россияне начали вкладываться в акции различных компаний, получая дивиденды. Это также является потенциальным пассивным доходом для пенсионеров, отметил он.