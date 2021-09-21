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Работающим пенсионерам прибавят зарплату: где пожилые сотрудники станут получать больше и на сколько

Появился тренд на повышение зарплат работающим пенсионерам. В каких отраслях им платят больше всего, кого ждёт повышение окладов и каких специалистов не хватает на рынке?

20 сентября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В каких отраслях пенсионерам готовы платить больше

Согласно опросам hh.ru, 53% работодателей готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста. Для этого появилось несколько причин. Во-первых, с 2020 года на рынке труда образовалась демографическая яма. В результате в компаниях всё чаще стали замечать сильные стороны сотрудников пенсионного возраста. Это и заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, и богатый опыт, и широкий круг профессиональных связей, и при этом нередко более скромные зарплатные ожидания.

Во-вторых, в этом году на рынке труда образовался дефицит кадров по целому ряду направлений. Дошло до того, что на работу в строительстве, например, призывали не только работающих, но и неработающих пенсионеров. Появилось множество вакансий, которые просто некем было заполнить. К тому же требовались квалифицированные специалисты с опытом. В результате отношение к сотрудникам в возрасте стало меняться. Сейчас в ряде профессий они могут зарабатывать значительно больше, чем их молодые коллеги. Работодатели стали больше ценить эффективность и работу на результат.

— Сейчас возрастные специалисты с опытом работы на одном месте от 6 лет становятся всё более востребованными на рынке. Так, в 2019 году количество вакансий на hh.ru с длительным стажем составило 115 тысяч, в 2020 году — 118 тысяч, только за первые 8 месяцев 2021-го — уже 100 тысяч, — рассказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян отметил, что одной из последних тенденций на рынке труда стала стабилизация уровня зарплат. Тем сотрудникам, которых нанимают сейчас вновь, предлагают большую оплату труда по сравнению с коллегами, которые остаются работать на том же месте. По его словам, это показатель, который говорит о том, что начались восстановительные процессы в экономике. После критического провала в прошлом году постепенно оплата труда начинает выходить на докризисный уровень.

По его словам, тяжелее, чем в прошлом году, бизнесу уже не будет, а значит, можно рассчитывать на адаптацию к новым реалиям и стабилизацию положения с оплатой труда. Кроме того, считает экономист, Россия лучше, чем многие страны, прошла пик пандемии.

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— Однозначно работающих пенсионеров ждут в строительстве и проектировании. Особенно профильных специалистов. Проблема в том, что после отъезда мигрантов из-за пандемии освободились не только вакансии для неквалифицированных рабочих, но и ряд мест выше — от узких строительных специалистов и прорабов до картографов, специалистов по архитектуре, домостроению. При этом темпы строительства в стране растут, и свободных рабочих мест становится всё больше. Поэтому наибольшая потребность в кадрах на текущий момент — именно в этой сфере, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Также, по его словам, большой спрос на специалистов по ЖКУ — сантехников, плотников, электриков. Здесь узким специалистам однозначно есть из чего выбирать, но зачастую работа как самозанятому гораздо выгоднее официального трудоустройства в управляющей компании.

— Сферы ЖКУ и строительства сейчас самые интересные и выгодные для пенсионеров. Также большой спрос есть на преподавателей вузов, учителей, репетиторов — это история, которая также будет актуальна фактически всегда, в том числе и по узким специализациям. Тренд на прибавки опытным сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста зародился, потому что у них сейчас фактически нет никакой смены, — пояснил Павел Уткин.

Из-за этого работодателю выгоднее удерживать сотрудника дополнительными выплатами, чем искать нового человека с такой же квалификацией. К тому же часто пенсионеры работают неполный рабочий день, но результат, который они дают в некоторых отраслях, зачастую превышает тот, который менее опытные сотрудники выдают за день. Соответственно, работодатель платит меньше за более качественный продукт.

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Сколько теперь могут зарабатывать работающие пенсионеры

Зарплаты от 155 тысяч рублей в 2021 году чаще всего предлагают сотрудникам с опытом работы от 6 лет в таких отраслях, как строительство и недвижимость, производство, сельское хозяйство, бухгалтерия, управленческий учёт и медицина, фармацевтика.

По данным hh.ru, сегодня почти все сферы, которые рассматривают кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста, испытывают острый дефицит кадров. Людей не хватает в страховании, строительстве, медицине, науке, бухгалтерии и образовании.

— Чаще всего работники пенсионного возраста выполняют административно-обслуживающие функции, задействованы в сфере производства или бухгалтерии. Также они занимаются консультированием, закупками и логистикой. Реже трудятся в кадрах, юридических отделах или маркетинге, — отметила Мария Игнатова.

В меньшую сторону размер зарплаты у пенсионеров от остальных сотрудников различается лишь в каждом десятом случае. Почти 70% работодателей, по словам Марии Игнатовой, отметили, что зарплаты специалистов в возрасте точно такие же, как и у других.

— При этом также в каждом десятом случае работники пенсионного возраста получают больше, чем сотрудники других возрастных групп, — добавила Мария Игнатова.

Более 100 000 вакансий на "Авито" для соискателей пенсионного и предпенсионного возраста со всей страны представлены в сфере продаж. Наиболее востребованными являются продавцы в продуктовых магазинах с заработной платой от 40 000 рублей и продавцы-консультанты с зарплатой от 35 000 рублей в месяц. Больше всего платят продавцам-кассирам в крупных ТРЦ — до 83 000 рублей, а также продавцам-поварам в кафе и ресторанах — до 100 000 при работе по графику 5/2 или 2/2.

— Много возможностей для трудоустройства есть у водителей со стажем, особенно с личным автомобилем, по всей России более 115 000 вакансий этой профессии. Водителям-курьерам с личным автомобилем готовы платить от 126 000 рублей, у водителей с редкими категориями водительских прав (C, D) есть возможность заработать 80 000 – 90 000 в месяц при вахтовом графике. Специалисты по продажам и развитию розничной сети могут зарабатывать до 150 000 рублей. В сфере охраны и безопасности, силовых структур всегда готовы трудоустроить пенсионеров. Там легко можно найти более 16 000 различных вакансий с удобным графиком и зарплатой от 30 000 рублей, — рассказал управляющий директор "Авито.Работы" Артём Кумпель.

По его словам, в группе профессий "Без опыта работы" представлено более 32 000 предложений для сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста — от упаковщика подарков (с заработной платой от 62 000 рублей) до разнорабочего в аэропорту с вахтовым графиком и зарплатой от 163 000 рублей. Можно найти варианты недалеко от дома и с подходящим форматом выплаты зарплаты. Например, получать выплаты ежедневно.

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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