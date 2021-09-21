Работающим пенсионерам прибавят зарплату: где пожилые сотрудники станут получать больше и на сколько Появился тренд на повышение зарплат работающим пенсионерам. В каких отраслях им платят больше всего, кого ждёт повышение окладов и каких специалистов не хватает на рынке? 20 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

В каких отраслях пенсионерам готовы платить больше

Согласно опросам hh.ru, 53% работодателей готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста. Для этого появилось несколько причин. Во-первых, с 2020 года на рынке труда образовалась демографическая яма. В результате в компаниях всё чаще стали замечать сильные стороны сотрудников пенсионного возраста. Это и заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, и богатый опыт, и широкий круг профессиональных связей, и при этом нередко более скромные зарплатные ожидания.

Во-вторых, в этом году на рынке труда образовался дефицит кадров по целому ряду направлений. Дошло до того, что на работу в строительстве, например, призывали не только работающих, но и неработающих пенсионеров. Появилось множество вакансий, которые просто некем было заполнить. К тому же требовались квалифицированные специалисты с опытом. В результате отношение к сотрудникам в возрасте стало меняться. Сейчас в ряде профессий они могут зарабатывать значительно больше, чем их молодые коллеги. Работодатели стали больше ценить эффективность и работу на результат.

— Сейчас возрастные специалисты с опытом работы на одном месте от 6 лет становятся всё более востребованными на рынке. Так, в 2019 году количество вакансий на hh.ru с длительным стажем составило 115 тысяч, в 2020 году — 118 тысяч, только за первые 8 месяцев 2021-го — уже 100 тысяч, — рассказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян отметил, что одной из последних тенденций на рынке труда стала стабилизация уровня зарплат. Тем сотрудникам, которых нанимают сейчас вновь, предлагают большую оплату труда по сравнению с коллегами, которые остаются работать на том же месте. По его словам, это показатель, который говорит о том, что начались восстановительные процессы в экономике. После критического провала в прошлом году постепенно оплата труда начинает выходить на докризисный уровень.

По его словам, тяжелее, чем в прошлом году, бизнесу уже не будет, а значит, можно рассчитывать на адаптацию к новым реалиям и стабилизацию положения с оплатой труда. Кроме того, считает экономист, Россия лучше, чем многие страны, прошла пик пандемии.

— Однозначно работающих пенсионеров ждут в строительстве и проектировании. Особенно профильных специалистов. Проблема в том, что после отъезда мигрантов из-за пандемии освободились не только вакансии для неквалифицированных рабочих, но и ряд мест выше — от узких строительных специалистов и прорабов до картографов, специалистов по архитектуре, домостроению. При этом темпы строительства в стране растут, и свободных рабочих мест становится всё больше. Поэтому наибольшая потребность в кадрах на текущий момент — именно в этой сфере, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Также, по его словам, большой спрос на специалистов по ЖКУ — сантехников, плотников, электриков. Здесь узким специалистам однозначно есть из чего выбирать, но зачастую работа как самозанятому гораздо выгоднее официального трудоустройства в управляющей компании.

— Сферы ЖКУ и строительства сейчас самые интересные и выгодные для пенсионеров. Также большой спрос есть на преподавателей вузов, учителей, репетиторов — это история, которая также будет актуальна фактически всегда, в том числе и по узким специализациям. Тренд на прибавки опытным сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста зародился, потому что у них сейчас фактически нет никакой смены, — пояснил Павел Уткин.

Из-за этого работодателю выгоднее удерживать сотрудника дополнительными выплатами, чем искать нового человека с такой же квалификацией. К тому же часто пенсионеры работают неполный рабочий день, но результат, который они дают в некоторых отраслях, зачастую превышает тот, который менее опытные сотрудники выдают за день. Соответственно, работодатель платит меньше за более качественный продукт.

Сколько теперь могут зарабатывать работающие пенсионеры

Зарплаты от 155 тысяч рублей в 2021 году чаще всего предлагают сотрудникам с опытом работы от 6 лет в таких отраслях, как строительство и недвижимость, производство, сельское хозяйство, бухгалтерия, управленческий учёт и медицина, фармацевтика.

По данным hh.ru, сегодня почти все сферы, которые рассматривают кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста, испытывают острый дефицит кадров. Людей не хватает в страховании, строительстве, медицине, науке, бухгалтерии и образовании.

— Чаще всего работники пенсионного возраста выполняют административно-обслуживающие функции, задействованы в сфере производства или бухгалтерии. Также они занимаются консультированием, закупками и логистикой. Реже трудятся в кадрах, юридических отделах или маркетинге, — отметила Мария Игнатова.

В меньшую сторону размер зарплаты у пенсионеров от остальных сотрудников различается лишь в каждом десятом случае. Почти 70% работодателей, по словам Марии Игнатовой, отметили, что зарплаты специалистов в возрасте точно такие же, как и у других.

— При этом также в каждом десятом случае работники пенсионного возраста получают больше, чем сотрудники других возрастных групп, — добавила Мария Игнатова.

Более 100 000 вакансий на "Авито" для соискателей пенсионного и предпенсионного возраста со всей страны представлены в сфере продаж. Наиболее востребованными являются продавцы в продуктовых магазинах с заработной платой от 40 000 рублей и продавцы-консультанты с зарплатой от 35 000 рублей в месяц. Больше всего платят продавцам-кассирам в крупных ТРЦ — до 83 000 рублей, а также продавцам-поварам в кафе и ресторанах — до 100 000 при работе по графику 5/2 или 2/2.

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Авторы Нина Важдаева