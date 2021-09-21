Путин призвал формировать федеральный бюджет с учётом ситуации в мировой экономике
Глава государства отметил, что он должен быть максимально проработан и направлен на стратегически значимые направления.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Трёхгодичный федеральный бюджет на стратегически важные направления должен быть сформирован в максимально проработанной форме, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с участием представителей партии "Единая Россия".
"Федеральный бюджет требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях", — сказал глава государства.
Он отметил необходимость принять ключевые решения в области бюджетной политики на предстоящую трёхлетку и расставить приоритеты федерального бюджета с учётом ситуации в отечественной и глобальной экономике.
Лайф ранее рассказывал, что Путин поручил обеспечить устойчивый и долгосрочный рост экономики.
Комментариев: 0