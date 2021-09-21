Психотерапевт объяснил, могла ли быть связь между болезненным детством стрелка из Перми и атакой на вуз
Собеседник Лайфа отметил, что бывают и более больные дети, которые сублимируют свои недуги в творчестве и созидательной деятельности.
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Психотерапевт Василий Шуров рассказал, могло ли болезненное детство пермского стрелка Тимура Б. повлиять на то, что он решился на нападение на Пермский государственный университет. По просьбе Лайфа он ознакомился с выдержками из допроса матери Тимура, в которых она говорит о сыне.
"Наверняка это свой вклад внесло, но я бы даже сказал, незначительный. Он всё-таки учился в обычной школе. Он рос болезненным, домашним ребёнком, и мать его всегда опекала. Он может быть социопатом, потому что он там же такие гадости писал. И, как всякий одиночка, конечно, ему надо было уходить от реальности, поэтому он играл в компьютерные игры. Это, в принципе, нормальная история, сейчас цифровое поколение", — говорит Шуров.
Но окончательный вердикт психотерапевт ставить затрудняется, поскольку юноша сам себе на уме и никому ничего не рассказывал. Влияние трудностей при деторождении действительно могли сказаться на здоровье Тимура, однако у него была возможность реализоваться в творчестве.
"Я знаю гораздо более больных детей, которые рисуют шикарные картины, музицируют, пишут стихи и не поступают так. Себя можно реализовать в творчестве. Это называется сублимацией. И сейчас Интернет даёт неограниченные возможности. Как правило, у таких болезненных детей гиперопекающие родители, и мне трудно предположить, что она не занималась им и не была в курсе его дел", — отметил психотерапевт.
По мнению Шурова, у Тимура наблюдается психопатия, которая негативно влияет на уровень эмпатии и социальную ответственность. Своим страшным поступком он мог попытаться заявить о себе и выплеснуть накопившуюся ярость к миру, который "его не принял и не оценил", заключил собеседник Лайфа.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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