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Джонсон: Москва должна выдать россиян, проходящих по "делу Скрипаля"

По словам главы британского правительства, интерес Лондона к расследованию никуда не пропал.

21 сентября, 13:53
<p>Фото © ТАСС / PA / Stefan Rousseau</p>

Фото © ТАСС / PA / Stefan Rousseau

Все трое россиян, которые проходят по "делу Скрипаля", расследуемому полицией Великобритании, должны быть выданы властям Соединённого Королевства. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Нам удалось идентифицировать ещё одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери. Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы [Великобритании] и предстать перед правосудием", — сказал он в беседе с телеканалом Sky News.

По словам главы британского правительства, Россия должна осознать, что интерес Лондона к расследованию дела никуда не пропал.

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Ранее Лайф сообщал, что Скотленд-Ярд официально назвал имя третьего россиянина, который, по мнению Лондона, может быть причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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