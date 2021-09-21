Джонсон: Москва должна выдать россиян, проходящих по "делу Скрипаля"
По словам главы британского правительства, интерес Лондона к расследованию никуда не пропал.
Фото © ТАСС / PA / Stefan Rousseau
Все трое россиян, которые проходят по "делу Скрипаля", расследуемому полицией Великобритании, должны быть выданы властям Соединённого Королевства. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
"Нам удалось идентифицировать ещё одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери. Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы [Великобритании] и предстать перед правосудием", — сказал он в беседе с телеканалом Sky News.
По словам главы британского правительства, Россия должна осознать, что интерес Лондона к расследованию дела никуда не пропал.
Ранее Лайф сообщал, что Скотленд-Ярд официально назвал имя третьего россиянина, который, по мнению Лондона, может быть причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментариев: 0