Джонсон: Москва должна выдать россиян, проходящих по "делу Скрипаля"

"Нам удалось идентифицировать ещё одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери. Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы [Великобритании] и предстать перед правосудием", — сказал он в беседе с телеканалом Sky News.