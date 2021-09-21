В Томске трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна пятиэтажки

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Следственный комитет в Томской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после гибели трёхлетней девочки в результате падения из окна жилого дома. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

"По предварительным данным, мать оставила на непродолжительное время без присмотра двух малолетних дочерей (3 года и 7 лет) дома одних, отец детей в это время находился на работе. Трёхлетняя девочка взобралась на подоконник, открыла окно и выпала из него, получив травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении следствия.

Как пишет телеграм-канал Mash Siberia, мать в момент инцидента была в магазине. Уточняется, что после трагедии к семье наведались сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, но дверь была заперта. Вскрыть её смогли только спасатели. В ходе осмотра внутри шкафа в квартире нашли вторую девочку. Она спряталась там и не хотела разговаривать из-за перенесённого стресса.