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Политолог счёл "выстрелом себе в ногу" отказ Эрдогана признавать выборы в Крыму

По мнению эксперта, Запад просто использует Анкару как раздражающий фактор для России.

21 сентября, 14:37
<p>Фото © Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images

Высказывая точку зрения о якобы "нелегитимности" выборов в Госдуму в Крыму, Турция лишь вредит сама себе, заявил турецкий политолог Керим Хас. Он отметил, что Турция могла бы воздержаться от подобных заявлений и промолчать, но решила услужить Соединённым Штатам.

"Решением о непризнании выборов в Крыму президент Турции стреляет сам себе в ногу. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что идёт подготовка к визиту Эрдогана в Москву. На переговорах он и Владимир Путин будут обсуждать важные темы, начиная от двусторонних отношений в сфере энергетики", — сказал он в беседе с изданием "Газета.Ru".

В Кремле ответили на заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму

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По словам политолога, Анкара сейчас стремится улучшить отношения с Вашингтоном. Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и надеется на встречу с американским лидером Джо Байденом — в этом и кроется главная причина заявления МИД Турции по Крыму. Однако Хас отметил, что Англия, Великобритания и США, скорее всего, попросту используют Анкару как один из раздражающих факторов для России.

Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму

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Напомним, ранее МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины" и "считают незаконным присоединение Крыма".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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