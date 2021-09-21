Политолог счёл "выстрелом себе в ногу" отказ Эрдогана признавать выборы в Крыму

Высказывая точку зрения о якобы "нелегитимности" выборов в Госдуму в Крыму, Турция лишь вредит сама себе, заявил турецкий политолог Керим Хас. Он отметил, что Турция могла бы воздержаться от подобных заявлений и промолчать, но решила услужить Соединённым Штатам.

"Решением о непризнании выборов в Крыму президент Турции стреляет сам себе в ногу. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что идёт подготовка к визиту Эрдогана в Москву. На переговорах он и Владимир Путин будут обсуждать важные темы, начиная от двусторонних отношений в сфере энергетики", — сказал он в беседе с изданием "Газета.Ru".

По словам политолога, Анкара сейчас стремится улучшить отношения с Вашингтоном. Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и надеется на встречу с американским лидером Джо Байденом — в этом и кроется главная причина заявления МИД Турции по Крыму. Однако Хас отметил, что Англия, Великобритания и США, скорее всего, попросту используют Анкару как один из раздражающих факторов для России.