НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Книгу рекордов Гиннесса попала самая белая в мире краска

В будущем её можно будет использовать вместо кондиционера, сократив потребление электроэнергии.

21 сентября, 14:25
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Американские специалисты изобрели самую белую краску в мире. Она может отражать до 98% солнечного излучения, в то время как показатели современных аналогов не превышают 90%, отмечает Engadget.

Эксперты смогли достичь рекордного результата благодаря высокому содержанию сульфата бария — нетоксичного вещества, которое используют для придания белого цвета бумаге и некоторым пластмассам. Ультрабелая краска содержит в себе частички сульфата бария разных размеров, благодаря которым получился белоснежный цвет.

Для того чтобы добиться желаемых результатов исследования, учёным пришлось покрыть крышу помещения площадью 93 кв. м своей новой краской. Им удалось охладить помещение так, будто это сделал кондиционер мощностью 10 кВт, а это больше, чем у обычной бытовой системы. Кстати, в будущем учёные обещают, что краска поможет бороться с изменениями климата, сократив потребление электроэнергии за счёт отказа от новомодных кондиционеров.

В блоге поделились, что инновационную формулу уже успели запатентовать. Кроме того, ультрабелую краску занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Петербургский силач сдвинул корвет весом 2 тысячи тонн и побил мировой рекорд

Петербургский силач сдвинул корвет весом 2 тысячи тонн и побил мировой рекорд

Ранее Лайф писал о том, что в Японии учёные создали третью "человеческую" руку. По словам разработчиков, конечность умеет увеличиваться в размерах до 25 сантиметров и захватывать различные объекты, находящиеся поблизости к хозяину.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Четырёхлетняя девочка назвала элементы таблицы Менделеева за две минуты и побила мировой рекорд

1 мая, 19:27

В Москве побит рекорд по числу проголосовавших на выборах онлайн

19 сентября, 13:38

Два российских Ту-160 пролетели над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО

сегодня в 14:15

СМИ: "Спартак" не уволит Виторию до конца первого круга РПЛ

сегодня в 14:21

Пользователи Сети увидели, что стало с дорогой возле канадского музея, и их мозг уже не починить

сегодня в 14:15

Новости партнеров

Layer 1