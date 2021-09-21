В Книгу рекордов Гиннесса попала самая белая в мире краска

Американские специалисты изобрели самую белую краску в мире. Она может отражать до 98% солнечного излучения, в то время как показатели современных аналогов не превышают 90%, отмечает Engadget.

Эксперты смогли достичь рекордного результата благодаря высокому содержанию сульфата бария — нетоксичного вещества, которое используют для придания белого цвета бумаге и некоторым пластмассам. Ультрабелая краска содержит в себе частички сульфата бария разных размеров, благодаря которым получился белоснежный цвет.

Для того чтобы добиться желаемых результатов исследования, учёным пришлось покрыть крышу помещения площадью 93 кв. м своей новой краской. Им удалось охладить помещение так, будто это сделал кондиционер мощностью 10 кВт, а это больше, чем у обычной бытовой системы. Кстати, в будущем учёные обещают, что краска поможет бороться с изменениями климата, сократив потребление электроэнергии за счёт отказа от новомодных кондиционеров.

В блоге поделились, что инновационную формулу уже успели запатентовать. Кроме того, ультрабелую краску занесли в Книгу рекордов Гиннесса.