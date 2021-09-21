На Украине ужесточат ограничения против коронавируса с 23 сентября

С 23 сентября Украина ужесточит ограничения против коронавируса, действующие в публичных местах для борьбы с распространением инфекции. Жёлтый уровень опасности предусматривает ношение масок в помещениях и общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, сообщает пресс-служба Правительства Незалежной.

"Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 00:00 23 сентября 2021 жёлтый уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины", — отмечается в сообщении.



В новых условиях кинотеатры и учреждения культуры должны быть заполнены не более чем на 50%. Это касается и спортзалов, и фитнес-центров, и учреждений образования.

Однако госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС объявила, что ограничения не будут действовать при условии наличия у 80% "жёлтого" или "зеленого" сертификата — то есть прививки у присутствующего или подтверждения отсутствия ковида.