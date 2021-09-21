Два российских Ту-160 пролетели над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как отметили в Минобороны, на протяжении всего полёта над акваторией российские Ту-160, Су-35С и Су-27 сопровождались истребителями военно-воздушных сил стран НАТО, в числе которых Италия, Дания, Швеция и Финляндия. В ведомстве напомнили, что полёты дальней авиации над нейтральными водами Балтики выполняются в соответствии с международными правилами.