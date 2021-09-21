Захарова назвала "дело Скрипаля" инструментом давления Британии на Россию

Россия осуждает попытки Великобритании сделать её ответственной по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководство Соединённого Королевства продолжает использовать дело Скрипалей в качестве инструмента давления на нашу страну, подогревая антироссийские настроения в британском обществе... Россия, как и прежде, настроена на установление истины", — подчеркнула она.

Захарова отметила, что российская сторона продолжит требовать от Лондона полную информацию по делу и настаивать на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании. Она также подчеркнула готовность Москвы к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов.