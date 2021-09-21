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Захарова назвала "дело Скрипаля" инструментом давления Британии на Россию

Дипломат подчеркнула настроенность Москвы на установление истины в данном вопросе.

21 сентября, 14:06
<p>Мария Захарова. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167?__tn__=,d*F*F-R&eid=ARCEip2-8rR5OKD6X2P_iC3-zcBC0NtpxkyegIXnm4hfgQRfEmUp0y9xxYtTCVcSb14NKPZQhBEkw_v7&tn-str=*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Россия осуждает попытки Великобритании сделать её ответственной по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководство Соединённого Королевства продолжает использовать дело Скрипалей в качестве инструмента давления на нашу страну, подогревая антироссийские настроения в британском обществе... Россия, как и прежде, настроена на установление истины", — подчеркнула она.

Захарова отметила, что российская сторона продолжит требовать от Лондона полную информацию по делу и настаивать на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании. Она также подчеркнула готовность Москвы к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов.

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Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Британии, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предъявлено не было. В Москве же обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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