Захарова назвала русофобским хором критику выборов в Госдуму со стороны ЕС и США
По словам представителя МИД, в качестве "запевалы" в данном случае выступил Европарламент.
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Соединённые Штаты присоединились к русофобскому хору из ЕС при оценке выборов в Госдуму России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Стоит отметить, с какой поспешностью американские партнёры присоединились к русофобскому хору из Европарламента", — сказала она, говоря об утверждениях американских властей о том, что выборы в Госдуму якобы были непрозрачными.
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Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. Половина из них шла с территории США. В свою очередь посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов отметил, что сразу же проинформировал об этом Белый дом.
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