Захарова назвала русофобским хором критику выборов в Госдуму со стороны ЕС и США

Соединённые Штаты присоединились к русофобскому хору из ЕС при оценке выборов в Госдуму России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Стоит отметить, с какой поспешностью американские партнёры присоединились к русофобскому хору из Европарламента", — сказала она, говоря об утверждениях американских властей о том, что выборы в Госдуму якобы были непрозрачными.