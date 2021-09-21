НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова назвала русофобским хором критику выборов в Госдуму со стороны ЕС и США

По словам представителя МИД, в качестве "запевалы" в данном случае выступил Европарламент.

21 сентября, 14:32
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> МИД России</p>

Фото © Официальный сайт МИД России

Соединённые Штаты присоединились к русофобскому хору из ЕС при оценке выборов в Госдуму России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Стоит отметить, с какой поспешностью американские партнёры присоединились к русофобскому хору из Европарламента", — сказала она, говоря об утверждениях американских властей о том, что выборы в Госдуму якобы были непрозрачными.

"Любые инсинуации недопустимы": Посольство РФ назвало голословными заявления Госдепа о непрозрачности выборов в Госдуму

"Любые инсинуации недопустимы": Посольство РФ назвало голословными заявления Госдепа о непрозрачности выборов в Госдуму

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. Половина из них шла с территории США. В свою очередь посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов отметил, что сразу же проинформировал об этом Белый дом.

Конституционное большинство: Результаты выборов в России — в инфографике Лайфа

Конституционное большинство: Результаты выборов в России — в инфографике Лайфа

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова назвала "дело Скрипаля" инструментом давления Британии на Россию

сегодня в 14:06

В ЦИК рассказали, сколько мест в Госдуме получат партии по итогам выборов

сегодня в 15:38

Посольство РФ раскритиковало "келейное" расследование Лондона о третьем "отравителе" Скрипаля

сегодня в 15:32

Риелторы спрогнозировали снижение цен на новостройки в Москве с нового года

сегодня в 16:03

Три человека погибли в массовом ДТП с грузовиком в Краснодаре

сегодня в 15:59

Новости партнеров

Layer 1