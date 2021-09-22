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Forbes: "Авито" может купить сервис недвижимости ЦИАН

В случае если ФАС одобрит сделку, доля "Авито" в сегменте объявлений о недвижимости увеличится с 40 до 62,2%.

21 сентября, 21:11
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Крупнейший в России сервис частных объявлений "Авито" может купить маркетплейс недвижимости ЦИАН. Об этом сообщает журнал Forbes, ссылаясь на источник, близкий к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), и источник на интернет-рынке.

По данным собеседника издания, близкого к ФАС, "Авито" направило ходатайство о покупке сервиса летом этого года, сейчас ведётся оценка сделки. Источник на интернет-рынке отметил, что компания хотела купить весь бизнес ЦИАН, чтобы усилить категорию недвижимости, однако готова рассмотреть и часть бизнеса в городах-миллионниках.

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Как уточняет Forbes, в случае если ФАС одобрит сделку, доля "Авито" в сегменте объявлений о недвижимости увеличится с 40 до 62,2%

Ранее россиян предупредили о росте числа сайтов, имитирующих площадки для бесплатных объявлений.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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